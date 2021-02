Skarp afvisning af NCC-ønske om kystnær indvinding af sand

Stevns Kommune anbefaler, at der ikke gives tilladelse til yderligere råstofindvinding ud for Strøby-kysten ved Vejs Ende. Kystlinjen huser en populær badestrand og et udbygget sommerhusområde samt en Natura 2000-beskyttelse.

NCC Industry har igennem en årrække haft en tilladelse til at grave og pumpe sand lige ud for kysten ved sommerhusområdet omkring Vejs Ende. Den tilladelse udløber først i 2026, men allerede nu har entreprenør-giganten søgt om at udvide indvindingen betydeligt, men det mener et enigt politisk fagudvalg Stevns Kommune er en dårlig idé.