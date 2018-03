Jane Christoffersen - talsmand for Museumsgruppen: Flytningen af kulturarven ud af kommunen er skamfuldt for Stevns.

Artiklen: Skamfuldt for Stevns at flytte museet til Faxe

Skamfuldt for Stevns at flytte museet til Faxe

Talskvinden for Museumsgruppen: Jane Christoffersen udsendte tirsdag formiddag en pressemeddelelse, som dybt beklager beslutningen om at flytte Stevns Museum til Faxe.

- I museumsgruppen kæmpede vi for, at vi også i fremtiden ville have et kulturhistorisk museum i Stevns Kommune. Vi kan nu konstatere, at Stevns Museums samling -ligesom i sin tid Niels Larsen Stevns-samlingen og Varpelev-egen blev - nu deporteres ud af Stevns Kommune til nogen, som forhåbentlig kan passe bedre på vores fortid, end vi selv kan.