Sjov i efterårsferien

Stevns - 10. oktober 2020 kl. 09:02

Efteråret i Danmark kan tit være lidt gråt og kedeligt, men der er masser af mulighed for farver og sjov, hvis du besøger Stevns Bibliotekerne i uge 42, skriver de i en pressemeddelelse. Ugen - som jo er skolernes efterårsferie - står som altid særligt i børnenes tegn på bibliotekerne, og de byder inden for med et varieret program med både cirkusforestilling for alle og kreative workshops til de lidt større børn.

Kreativ med en kunstner

Mandag, tirsdag og onsdag i ferieugen står den på kreative udfoldelsesmuligheder for børn fra syv år og opefter. Her afholder den lokale kunstner Annette Sjølund nemlig tre workshops på bibliotekerne i henholdsvis Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede.

Mandag har Store Heddinge Biblioteks dinosaurer klædt sig i englevinger og står klar som modeller, mens Annette Sjølund sidder klar til at hjælpe og give børnene gode tips til at portrættere de vingeklædte dyr.

Tirsdag og onsdag på bibliotekerne i henholdsvis Hårlev og Strøby Egede står i de små dyrs tegn, hvor Annette Sjølund tager sin egen samling af biller med, som man kan få lov at gengive med akvarel, farvekridt med mere.

Alle børn får lov at låne hver deres sæt med maling og farvekridt, der er selvfølgelig masser af håndsprit og der holdes god afstand under alle workshops.

Cirkusteltet rejses

Torsdag hamrer Cirkus Bella Donna pløkkerne i græsplænen i bibliotekshaven i Store Heddinge og rejser det stribede cirkustelt. Her præsenterer Karsten Klovn et skønt cirkusprogram med masser af klovnerier og tryllerier sammen med sine makkere, minigrisen Manfred Mullemøf og Bugtalerhunden Vuffi. Cirkus Bella Donna har besøgt Stevns Bibliotekerne flere gange før, og de leverer altid en supersjov og festlig forestilling - og der er selvfølgelig også god plads til at holde afstand i cirkusteltet.

Gratis at deltage

Alle arrangementerne er gratis, men man skal have billet, så der er styr på antallet af deltagere. De gratis billetter kan hentes på stevnsbib.dk/arrangementer eller på biblioteket i den betjente åbningstid. Er et arrangement udsolgt, er det en god idé at skrive sig på venteliste - så får man besked, hvis der bliver mulighed for at udvide deltagerantallet eller hvis andre vælger at springe fra.