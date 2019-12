Folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (K) - her i aktion på Hårlev Station mandag morgen - har samlet de sjællandske MF'ere i en fælles aktion for nye skinner til Østbanen. Foto: Henrik Fisker

Sjællandske MF'ere samles om nye skinner til Østbanen

Samtidig med, at Region Sjælland i samarbejde med Køge, Stevns og Faxe Kommuner mandag holder fælles borgermøde på Hårlev Kro for at sætte lydstyrke bag kravet til transportminister Benny Engelbrecht (S) om at sikre nye skinner til Østbanen, er et nyt, tværpolitisk initiativ ved at se dagens lys.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her