Der er godt gang i beskæftigelsen på Sjælland, viser en ny undersøgelse: Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sjælland giver Kbh baghjul på jobskabelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sjælland giver Kbh baghjul på jobskabelse

Stevns - 27. september 2021 kl. 12:15 Af Martin Olsen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

10.340. Så mange arbejdspladser er der skabt i 15 kommuner på Sjælland uden for København og hovedstadskommunerne, siden coronakrisen ramte i februar 2020 til og med juli 2021. Hvis man tæller Guldborgsund og Lolland Kommuner med, er vi oppe på 11.189. Tallene er fra en ny analyse, som organisationen Lederne har udarbejdet på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og som er bragt i Berlingske mandag. De bekræfter tendensen fra en tidligere undersøgelse lavet af Væksthus Sjælland for Sjællandske Medier på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Den viste, at der siden finanskrisen er skabt flere job i Sjællandske Mediers udgivelsesområde end på landsplan.

Overraskende udvikling - Jeg er overrasket over, hvor godt det går på det øvrige Sjælland i forhold til hovedstaden. Østdanmark distancerer sig fra hovedstaden i rigtig positive termer. Generelt har vi efter genåbningen set en flot fremgang i stort set hele landet, efter at vi har ligget underdrejet under coronakrisen. Det har givet et pres på efterspørgslen, som har gjort, at virksomhederne skal løbe stærkt, siger Niklas Praefke, der er cheføkonom hos Lederne.

Alene i en by som Ringsted, der er topscorer på landsplan, er beskæftigelsen steget med godt 17 procent det seneste halvandet år. Det betyder, at der i Ringsted Kommune i perioden er kommet 2140 flere personer i fuldtidsbeskæftigelse. Også byer som for eksempel Faxe, Næstved og Holbæk er godt med - her er der kommet henholdsvis 6,2 procent, 5,6 procent og 4,7 procent flere i beskæftigelse i perioden fra februar 2020 til juli 2021.

Omvendt ser det ud for Lejre og Sorø, som begge ligger blandt de kommuner med lavest vækst i beskæftigelsen. Lejre Kommune har således fået 2,9 procent færre fuldtidsbeskæftigede i perioden, mens det tilsvarende tal for Sorø er -0,7 procent.

Niklas Praefke vil ikke lægge hovedet på blokken i forhold til udviklingen i netop disse to kommuner, men han forklarer, at det kan skyldes virksomheder, som har flyttet aktiviteter fra de pågældende områder.

Ringsted i front Han tilføjer desuden, at tallene er baseret på arbejdssteder og ikke bopæl, så derfor siger det ikke nødvendigvis noget om arbejdsløsheden i en kommune.

- Stigningen i Ringsted er inden for offentlig administration, så der er kommet flere offentlige arbejdspladser, der har bonet ud. Det offentlige spiller en rolle for stigningen i Ringsted, men vi ser også et stærkt privat arbejdsmarkedsmarked, der gør det godt, siger Niklas Praefke.

Han tilføjer, at Banedanmark for nylig har flyttet hovedkvarter til Ringsted, hvilket har skabt omtrent 400 job.

Mens Sjælland uden for hovedstadsområdet er ude i overhalingsbanen, når det kommer til jobvækst, så hænger København og nogle af de øvrige hovedstadskommuner stadig lidt i bremsen. I Københavns Kommune er der skabt én procent flere job i perioden mod et landsgennemsnit på tre procent.

Det skyldes, at de mange kultur- og serviceerhverv har lukket ned under coronapandemien ligesom at turisterhvervet også er hårdt ramt, fordi vi mangler udenlandske turister i Danmark, hvilket har ramt København særlig hårdt.

På spørgsmålet om, hvorvidt Sjælland uden for hovedstadsområdet er inde i en blivende positiv vækstspiral, svarer cheføkonomen, at det ser godt ud, men at perioden fra februar 2020 til juli 2021, som undersøgelsen dækker, ikke helt er nok til at sige, om der er tale om en varig tendens.

- Det er for tidligt at drage en endelig konklusion, men der er positive effekter på grund af for eksempel den statslige udflytning af arbejdspladser og de mange, der flytter fra hovedstadsområdet til det øvrige Sjælland. Det kan skabe vækst, men det er for tidligt at sige, om det er en blivende effekt, siger Niklas Praefke. Han tilføjer, at det afhænger af, om det fortsat fremover bliver muligt for virksomheder at tiltrække arbejdskraft i Region Sjælland.