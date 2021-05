Simon vandt en halv million i »Hjem til gården«

29-årige Simon Borch Rasmussen fra Strøby Egede vandt overlegent over 57-årige Hanne Holdt-Simonsen i dette års »Hjem til gården«-finale, da den udspillede sig på TV2 søndag aften.

På tvekampspladsen i tv løftede Simon Borch Rasmussen lidt af sløret for, hvad han ville bruge den halve million på, han vandt i programmet: Han ville invitere sin far på en rejse, hvor de skulle bestige et bjerg.