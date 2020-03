Sigurd og filharmonikerne giver den gas sammen med 200 børn fra Stevns

I løbet af koncerten fortæller Sigurd om orkesterets mange fascinerende instrumenter for store og små. Det sker både i arrangementer specielt skrevet til denne koncert og også ved præsentation af nogle af de store mestre: Beethoven, Saint Saens, Mendelsohn, Richard Strauss og Ravel.

Femte klasserne fra Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen har forberedt Lyse Nætter af Alberte Winding og Tusinde farver af Rasmus Seebach. De har haft korleder Jeanette Frederiksen på besøg på skolerne i løbet af januar og februar. Og det forlyder, at prøverne gik rigtig godt. Det vil sige at cirka 200 børn er klar til at synge sammen med orkestret. Det må man ikke gå glip af.