Sigtet for butikstyveri i Brugsen

Det var en ansat i kasselinjen, der tidligere på eftermiddagen gjorde butiksledelsen opmærksom på, at manden havde købt øl og cigaretter i kiosken, men at han havde flere varer, som han ikke havde betalt for, i sine inderlommer. Da butikspersonalet konfronterede manden ude ved parkeringspladsen, stoppede han op og nægtede at have stjålet noget fra butikken. Butikspersonalet fik herefter overrakt en spegepølse, men de kunne se, at der var mere i lommerne. Manden kørte fra stedet i sin bil. Politiet kørte derefter ud på mistænktes adresse og sigtede ham for butikstyveri, men manden nægtede forholdet.