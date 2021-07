Se billedserie Politiet afspærrede Algade, mens anholdelsen fandt sted. Foto: Mathias Øgendal, presse-fotos.dk Foto: Presse-fotos.dk

14-årig pige bortført af tre mænd og voldtaget: Det ved vi nu

Stevns - 13. juli 2021 kl. 12:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

En 14-årig pige blev søndag aften tvunget ind i en bil af tre mænd og kørt til en adresse på Stevns. Her tvang mændene hende til at drikke alkohol, tage tøjet af og udføre oralsex på de to af mændene.

Det fremgår - ifølge Ritzau - af politiets sigtelse mod en 22-årig mand, som blev anholdt natten til mandag i en lejlighed på Algade i Store Heddinge. Anholdelsen fandt sted under en storstilet politiaktion, hvor gaden blev spærret af, og en gruppe af betjente i skudsikre veste trængte ind i lejligheden. Men trods den omfattende indsats lykkedes de to andre mistænkte i overgrebet mod den mindreårige pige at flygte fra stedet.

Kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til DAGBLADET, at den anholdte 22-årige mand er fra Køge Kommune, og at det tirsdag formiddag endnu ikke er lykkedes politiet at pågribe de to øvrige mistænkte i sagen.

Retsmøde blev lukket Den 22-årige mand blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, hvor dommeren imødekom anklagemyndighedens ønske om dørlukning. Derfor foreligger der ikke mange oplysninger om, hvad de nærmere omstændigheder i sagen er, eller hvad den 22-årige mand har forklaret.

Ved grundlovsforhøret ønskede anklagemyndigheden at få den 22-årige varetægtsfængslet, men dommeren kunne kun gå med til at tilbageholde ham i tre gange 24 timer, mens sagen efterforskes. Det betyder, at der skal holdes et nyt retsmøde på torsdag, hvor politiet kan fremlægge nye beviser eller andre argumenter, der kan bestyrke mistanken om, at han vil kunne dømmes. I modsat fald skal han som udgangspunkt løslades.

Politiet arbejder derfor under tidspres lige nu, og det er en væsentlig årsag til, at det er småt med faktuelle oplysninger i sagen, lyder det fra politiet.

Det er således ikke oplyst, om pigen bor på Stevns, eller om gerningsstedet er det samme sted, hvor anholdelsen af den 22-årige mand fandt sted - dvs. på Algade i Store Heddinge.

- Vi har også et hensyn at tage til den mindreårige pige, der er offer i sagen, siger Charlotte Tornquist.

