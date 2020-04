Sidste teaterforestilling i sæsonen er nu også aflyst

Stevns Teaterforening havde efter flere aflysninger håbet at få grønt lys til at opføre sæsonens sidste forestilling, Den grønlandske mand / Angutivik, med Det Grønlandske Nationalteater på Erikstrupscenen på mandag 20. april. Men da forsamlingsforbuddet fortsat opretholdes frem til 10. maj, bliver denne forestilling heller ikke til noget.

Det er to år siden, at aftalen om en opførelse i Stevns Teaterforening blev indgået, og bestyrelsen havde set frem til en anderledes og udtryksfuld forestilling om det store tab af status og indflydelse, som mange grønlandske mænd har følt, mens udviklingen og moderniseringen er gået hastigt hen over landet mod nord. I det traditionelle fangersamfund blev manden vurderet på sin evne til at bringe fangsten hjem til først sin familie og dernæst sin bygd, men i det moderne industrisamfund er han flyttet ind i en lejlighed i en boligblok for at arbejde på timebetaling på fiskefabrikken - og hans rolle som familiens overhoved er krakeleret i takt med rodløshed, lediggang og alkoholisme.