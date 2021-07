Se billedserie Jørn Svendsen har sit shelterværksted der, hvor »der er idyllisk stille fred i skovens ensomhed«. Foto: Klaus Slavensky

Sheltereventyr i skovens dybe, stille ro

Stevns - 10. juli 2021 kl. 12:47 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Fortid og nutid smelter sammen, når det Twin Peaks-agtige savværk i Magleby Skov genlyder af savklinger; dufter af savsmuld og træ som tørrer, før det forvandles til overnatningshytter i pagt med naturen og den stigende efterspørgsel på at sove og drømme i det fri.

Det maleriske savværk er ét af Danmarks ældste godssavværker, der blev drevet af Gjorslev Gods indtil 1998, og som stadig benyttes til brændeproduktion og af lokale virksomheder.

Men nu har to ildsjæle sat sig for at forene savhåndværket med produktion af moderne shelter.

Jesper Kloppenborg og Jørn Svendsen er de to herrer, som står bag idéen om at naturproducere bæredygtige shelters i samlesæt.

- Det begyndte i 2005 som et SSP-tiltag, fortæller Jesper Kloppenborg, der dengang var ansat i Vallø Kommune som ansvarlig for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

- Der var nogle drenge, som havde brændt et skur af med noget legetøj i, og for at undgå, at de fik en hærværksdom, aftalte vi med deres forældre, at de skulle erstatte, hvad de havde ødelagt, siger Jesper Kloppenborg.

- Og så kom de til mig og hjalp med at bygge to sheltere som kompensation, indskyder Jørn Svendsen.

- Det skete med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd. Drengene stod til ansvar for det, som de havde gjort og samtidig lærte de noget - ikke så tosset. Fem ud af de otte kom senere i håndværkerlære, husker Jesper Kloppenborg.

Alternativ til ægtesengen

Det, som for 16 år siden var et socialpædagogisk tiltag, skal nu genoplives som et samarbejdsprojekt med bl.a. Stevns Naturcenter, Verdensarv Stevns og andre lokale interessenter, så de populære udendørs overnatningssteder kan blive en større del af Stevns' turismetilbud.

- Projektet bliver også en del af Herregårdenes Dag, som foregår i regi af Gjorslev Gods, og man kan forestille sig, at sådanne shelters kunne placeres ved f.eks. pladsen ved Bøgeskov Havn, lyder Jesper Kloppenborgs vision.

- Jeg har allerede lavet tre-fire prototyper til private på Stevns. De står i folks haver, så man kan sove ude i sommervarme nætter, eller hvis man bliver smidt ud af ægtesengen, siger Jørn Svendsen med et lunt smil.

Fisker og skovmand

Jørn Svendsen er »skovmand« på Gjorslev Gods, men shelterprojektet er et privat initiativ, som han laver sammen med Jesper Kloppenborg som »frivilligt arbejde«.

Skovmanden er 66 år og startede med at fiske i 1971, men da man fik tre kroner mere i timen som arbejdsdreng på Gjorslev Savværk - som dengang beskæftigede cirka 15 mand - så blev Jørn Svendsen ansat på savværket i et års tid, før havet igen trak, og han tilbragte 12-13 år som bundgarnsfisker.

Men glæden ved trætoppenes susen og skovbundens dufte fik ham tilbage på landjorden i 1985, og her har han været siden.

- Fra oktober til marts skover vi bøg, eg og ahorn til industrien - rundt regnet 3.-4.000 kubikmeter om året - og resten af året vedligeholder vi, planter og tager os af nye kulturer, beretter Jørn Svendsen, der ind imellem deltager i Skovskolen Nødebos kurser for at opgradere sin viden og ellers bruger fritiden på det gamle savværk.

- Al fritiden, lyder svaret på spørgsmåle, hvor megen fritid der går med sav og træ, for han kan godt lide og gå og »skære lidt træ.«

Til langsomme turister

Den ene af de to historiske sheltere fra 2005 står ved spejderhytten i Strøby Egede, og den anden i Rødvig.

Men er det op til Jesper Kloppenborg, så skal skolernes ældste klassetrin igen involveres i projektet.

- Stevns Naturcenter vil have en shelterlejr, som også kan benyttes af vandrere på Trampestien. Infrastrukturen med vand og toilet er der. Og hvis Stevns Kommune kunne sørge for infrastruktur andre steder på Stevns, så er det en perfekt ordning for langsomme turister, og den er investeringsmæssig billig, mener Jesper Kloppenborg, som fortsætter:

- Jeg er i dialog med skolerne om et projekt, hvor de ældste elever i udskolingen kunne involveres via naturfagene med at bygge sheltere på egne matrikler. Her vil eleverne kunne se et formål, som er meningsfuldt i forhold til klima, miljø og natur, og som vil gavne os alle, siger han og peger endvidere på placering af sheltere ved Ranestedet, Rytterskolen, Vejs Ende og i Boesdal, hvor Besøgscentret for Verdensarv Stevns skal etableres.

Jubel og Jord

De to J'er - Jesper og Jørn - morer sig over, at deres navnes forbogstaver nærmest danner et klassisk firmanavn J&J, som i forbindelse med shelterprojektet nok mest flugter med Jubel og Jord.

- I stedet for at bygge store, præfabrikerede mastodonter af sheltere tilbyder vi tømmer fra Stevns, som er ægte håndværk og tilpasset behovet i størrelse og i træ af lærk eller rødgran, oplyser Jesper Kloppenborg.

- Det holder cirka 10-15 år, og en standardshelter koster 12.500 kroner plus moms, lyder svaret fra Jørn Svendsen på spørgsmålet om prisen. Målene er 1,6 gange 2,3 meter, men kan laves i flere størrelser op til overnatning af 10 personer.

- De små er til to personer eller tre, der kan ligge på tværs, hvis man kender hinanden, siger Jesper Kloppenborg, og Jørn Svendsen supplerer med bemærkningen:

- Ja, til en vis grænse.

- Materialer og tegninger?

- Man køber det som et samlesæt, som er lige til at sætte sammen. Men der er ingen tegninger, man må tænke selv, siger Jørn Svendsen.

- Det er et læringsprojekt - det, som hedder innovation, og som man i gamle dage kaldte opfindsomhed. Men man kan f.eks. hyre Jørn til at hjælpe til, indskyder Jesper Kloppenborg, mens Jørn Svendsen nikker.

Så går han hen under halvtaget i det gamle savværk, hvor der ligger træstammer, som venter på at blive afbarket og komme »på pind«, som betyder, at det skal lagres og ventileres uden direkte regn og sollys. Ligesom i de gode gamle dage.