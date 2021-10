Se billedserie Direktør Mads Kragh fra Erhvervshus Sjælland havde fokus på, hvordan erhvervslivet har udviklets sig i omegnen af Stevns. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Ser potentialet i stedet for fejlene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ser potentialet i stedet for fejlene

Stevns - 07. oktober 2021 kl. 13:55 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Onsdag var det 10 år siden, at en gruppe erhvervsfolk på Stevns gik sammen om at stifte Stevns Erhvervsråd. Onsdag blev dagen markeret som et 10 års-jubilæum på erhvervsrådets nuværende hjemmebane: Tinghuset i Store Heddinge. Bjarne Nielsen blev for præcis 10 år siden Stevns Erhvervsråds første formand. Han og flere andre erhvervsfolk fra Stevns - samt gæster ude fra - var onsdag samlet på Tinghuset i Store Heddinge for at fejre rådets jubilæum.

Fra begyndelsen har målet været at styrke erhvervslivet, hjælpe virksomhederne til vækst og udvikling, påvirke erhvervsudviklingen og repræsentere erhvervslivets interesser overfor kommunen. Siden starten er Stevns Kommune blevet rådets største, økonomiske bidragsyder ved siden af de kontingenter medlemmerne lægger.

- I er kommet rigtig langt med lidt, lød det anerkendende fra Mads Kragh, der er direktør for Erhvervshus Sjælland, da han som den første oplægsholder satte ord på, hvad det er Stevns Erhvervsråd står for.

Han pegede på, at Stevns er en atypisk størrelse på erhvervslandkortet, når man sammenligner kommunen med andre kommuner - det være sig både på landsplan, men også på Sjælland.

Meget anderledes 12,5 procent af virksomhederne arbejder inden for bygge og anlæg mod kun 8,5 procent på resten af Sjælland og seks procent i landet som helhed.

Desuden er 7,8 procent af virksomhederne enten landbrug eller landbrugsrelateret mod 3,9 procent i landet som helhed.

- Det er mange lokale arbejdspladser, vi her taler om. Og noget af det, man generelt kan sige om bygge- og anlægsbranchen, det er, at det er et område, der ikke har været tvunget til at effektivisere og udvikle sig i en mere industrialiseret og global retning, som man i høj grad har set i de fleste andre brancher, sagde Mads Kragh og pegede på, at man i Stevns kommune både kan bryste sig af mange små iværksætter-virksomheder samt en høj beskæftigelsesgrad.

- Små virksomheder kan ikke have styr på det hele. Derfor er det godt at se, at Stevns Erhvervsråd har fokuseret på de potentialer, der er i stedet for at finde alle de fejl som helt sikkert bliver begået rundt omkring, konkluderede direktøren fra Erhvervshus Sjælland.

Netværk og samarbejder Selvom erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd flere gange i løbet af dagen frabad sig "gratulerende" taler, så kvitterede og takkede han for de rosende ord fra Mads Kragh.

- Igennem årene har Stevns Erhvervsråd hjulpet mange virksomheder, både nystartede og etablerede. Vi har skabt netværk, nye muligheder for samarbejder, lavet arrangementer, udviklingsforløb og arbejdet strategisk på at skabe gode solide rammevilkår for erhvervslivet. Det har været en spændende rejse at være med på, samt fantastisk at være vidne til den forskel det har gjort for virksomhederne, fortalte erhvervschef i Stevns Erhvervsråd.

Gennem hele jubilæumsdagen fra klokken 13 til den nuværende formand Lars Warm takkede af klokken 17, var der løbende indslag og oplæg samt lidt godt til ganen og maven fra flere lokale leverandører.

Brændende platform De to kommunalpolitiske repræsentanter i erhvervsrådets bestyrelse var også til stede og både udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) samt borgmester Anette Mortensen (V) holdt jubilæumstaler.

- Vi står på en brændende platform og kommer til at mangle arbejdskraft de næste 10, 20, 30 år. Derfor gælder det i fremtiden om, at vi skal være bedste til at tiltrække arbejdskraften i konkurrence med andre kommuner, lød det blandt andet fra formanden for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Turistudvalget.

Den tese om mangel på arbejdskraft havde direktøren for Erhvervshus Sjælland også påpeget i sit indlæg tidligere, og han henviste desuden til, at det allerede var et massivt problem for virksomheder i hele landet.

Flere spændende oplæg Derudover holdt de to stiftere af Gaarden Studios i Frøslev et oplæg om deres nye, kreative fristed, som er under opbygning. Asger Søborg og Dan Dalgas har gang i et stort projekt med at opbygge et professionelt lydstudie med overnatningsmuligheder for inden- og udenlandske artister.

Christian Christensen, der ejer og er direktør for den lokale virksomhed Dryk holdt et lille foredrag om fremtidens fødevarer, mens Pernille Plantener, som er direktør for Business By Heart, gjorde sig til talskvinde for, at landlige rammer er en god "driver" for udvikling.