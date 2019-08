Se billedserie I toppen af fugletårnet er der kommet nye plancher op, så man kan se, hvilke fugle der befinder sig i landskabet. Foto: Stevns Kommune

Sensommertur i Ådalen

Stevns - 31. august 2019 kl. 10:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse inviterer på vandretur ned i Ådalen - det foregår søndag 1. september med start kl. 14 fra parkeringspladsen ved Stolpehuse. Det anbefales at medbringe kikkert, kaffe og godt fodtøj.

Turen går ned til den nye plankegang til det gamle fugletårn, hvor man se de rastende eller trækkende fugle i Ådalen, uanset vandstanden Foreningens formand Inge Ambus har sendt følgende appetitvækker til turen, der er et led i den igangværende vandrefestival og derfor gratis for alle deltagere.

- Når vi vandrer ned ad vejen ned fra Stolpehuse, får vi et overblik over det omgivende land, hvor udsigten over Tryggevælde Ådal er flottest. Her kan vi rigtig se de gamle poppelhegn dele markerne. Vi kan opleve, hvor markant Ådalen deler omgivelserne og dermed skiller Stevns fra resten af landet. Det er også her, at engene er bredest, og at der for bare 30 år siden ynglede 150 par viber.

- På vejen ned til Ådalen kommer vi forbi en gammel grusgrav, inden vi når ned til pilekrattet, hvor nattergalene synger om foråret. Nu er det efterår, men der er stadig masser af fugle i og omkring Ådalen. Flere af dem er ved at gøre sig klar til trækket, for Ådalen er faktisk så markant i landskabet, at trækfuglene ofte bruger den som ledelinje. Vi vandrer gennem pilekrattet og ud ad den fine, nye gangbro ned til det gamle fugletårn, der ligger ude i engene. Herfra er der mulighed både for at fint blik ud over engene, men også for at se en masse fugle.

- Skal turen være lidt længere, vandrer vi over Ådalen og op til Strøbysiden, hvor der er borde-bænkesæt, som vi kan hvile os på, mens vi nyder den medbragte kaffe, inden vi går tilbage over åen og følger den anden vej op til p-pladsen ved Stolpehuse.

Undervejs fortæller medlemmer af bestyrelsen om landskabets historie, om bosættelsen fra den tidligste stenalder og frem til i dag, om de velbevarede landsbyer og den gode jord og om de mange synlige tegn i landskabet på tidligere tiders aktiviteter. Vi fortæller også om naturen i Ådalen og om kampen for at sikre de store naturværdier og den høje biodiversitet i engene for fremtiden.