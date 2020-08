Se billedserie Makkerparret Lene Vestergård og Birgit Løkke er klar med en ny musikalsk hyldest til Stevns Klint og dens lange historie. Foto: Sabine Kleinhout

Sensommertoner i den gamle museumsbygning

Stevns - 20. august 2020

Der er efterhånden gået flere år, siden der sidst har været offentlig adgang til Stevns Museums gamle bygning i Højerup, som i dag ejes af Selskabet Højeruplund. Mens vi venter på, hvad selskabet vil bruge sin nyerhvervede ejendom - eller måske snarere grund - til, er bygningen denne sommer lejet ud til en gruppe designere, der under fællesnavnet: VæRK 21 har fyldt lokalet med møbler, grafik, smykker og lamper.

Designerne holder åbent i dagtimerne, men nu kommer der også liv i museumsbygningen om aftenen. Seks aftener i næste uge - fra mandag til lørdag - plus en enkelt aften i september kan man således høre musikalske toner fra to forskellige hold. De har uafhængigt af hinanden henvendt sig til VæRK 21-folkene og spurgt om muligheden for et samarbejde med udstillerne.

Resultatet er blevet en fælles markedsføring af de to koncertrækker. Entréen er harmoniseret, så det koster en halvtredser at komme ind - de sælges via Klint Musikteaters side på Facebook eller ved døren. Men der sælges kun 50 billetter pr. koncert for at overholde afstandskravene i forbindelse med corona. Arrangørerne anbefaler at medbringe varmt tøj og et tæppe, da bygningen ikke er opvarmet.

Hyldest til Grundtvig

Koncertrækkerne lægger ud med en nydannet trio, som på mandag får sin debutkoncert i det tidligere museum. Trioen er døbt Honningduggen, som er et udtryk fra den nordiske mytologi og hentet fra ét af Grundtvigs mere ukendte digte. Netop Grundtvig er omdrejningspunktet for trioen, der under titlen: Syner og sange vil fremføre en række af nationaldigterens sange og salmer til nykomponerede melodier.

Bagmanden er Uffe Jonas, der bor omtrent lige over for den gamle museumsbygning i Højerup og er kendt som én af landets mest efterspurgte foredragsholdere om Grundtvig og hans værker. Han har bl.a. skrevet en stor bog om salmedigteren og hans livssyn, og i den forbindelse er han stødt på en masse ukendte digte.

Uffe Jonas synger selv og havde sit eget band, der sang Grundtvig-sange, indtil det gik i opløsning i 2013. Nu har han imidlertid dannet et nyt, der ud over ham består af tvillingesøstrene Karen Johanne og Kirstine Elise Pedersen, der spiller henholdsvis violin og cello. Tilsammen spiller de flere musikalske stilarter, som omfatter både klassisk, jazz og folkemusik, der ifølge Uffe Jonas klæder Grundtvigs sange rigtig godt på.

- Undervejs fortæller jeg om Grundtvig og hans mange kærlighedssange, som han skrev til sine kvindelige bekendtskaber. Måske vil det komme bag på nogle, at han også bevægede sig i et erotisk og samtidig spirituelt univers, siger Uffe Jonas.

Hyldest til Stevns Klint

Den anden koncertrække hedder Cyklus og præsenteres af Klint Musikteater med Birgit Løkke og Lene Vestergård som udøvende aktører. De to er især kendt for multiteaterforestillingen Klint i både første og anden udgave, der trak fulde huse i den store pyramide i Boesdal i både 2016 og 2018. Sidste år var det meningen, at Klint skulle følges op af koncerter med Bo Karbergs spektakulære verdensarvsinstrument Urklang. Men koncerterne blev aflyst som følge af fundet af asbeststøv i Pyramiden. Nu bliver der imidlertid lejlighed til at høre nogle af de tekster, som Lene Vestergård skrev til den lejlighed.

- Koncerten beskriver universet som en geologisk fortælling, hvor livets cykliske natur kredser om udviklingen over tid: et døgn, et år, et liv og en geologisk æra, siger Lene Vestergård.

Ved koncerterne kan man høre hende recitere og synge, mens Birgit Løkke igen optræder som den store percussionist, som hun flere gange har bevist, at hun er - på diverse trommer og enkle strengeinstrumenter. Desuden inddrager hun vand, natursten og sang i sit lydunivers.

- Selv om ideen er den samme, er Cyklus ikke blot en gentagelse af Klint. Vi har arbejdet meget med formatet - fra Pyramidens storhed til stemningen i det lille rum, siger Birgit Løkke.

Koncerter i den gamle museumsbygning på Højerup Bygade 26:

Honningduggen opfører »Syner og sange« mandag 24. og tirsdag 25. august samt mandag 14. september kl. 19,30.

Klint Musikteater opfører »Cyklus« onsdag 26. og torsdag 27. august kl. 19.00 samt fredag 28. og lørdag 29. august kl. 19.00 og 20.30.

Entré til alle koncerter: 50 kroner. Billetter købes via Klint Musikteater på Facebook eller ved indgangen.