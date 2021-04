B. Steen Andersen hedder Bent til fornavn. Men det bruger han ikke, for hans kone Merete kan bedre lide navnet: Steen, som ellers er familienavnet. Hun er kendt under sit pigenavn: Hansen, selv om hun rettelig hedder Steen Andersen til efternavn - ligesom sin mand. Foto: Henrik Fisker

Senioradvokaten flager for det gode liv

Senioradvokaten har forfattet et kort skriv, som han har nedfældet med håndskrift på et linieret gult A4-papir. Han skubber skriveblokken hen over køkkenbordet. Her står følgende tekst at læse:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her