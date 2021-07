Ægteparret Annegrete Dall Visby og Steen Kabel har netop udgivet en meget aktuel og nyttig bog. Privatfoto

Senfølger af Covid-19 skal tages alvorligt

Stevns - 04. juli 2021

Annegrete Dall Visby og Steen Kabel er et ægtepar fra Strøby Egede, som netop har udgivet bogen: Livet med senfølger efter Covid-19. Annegrete Dall Visby er selv ramt af senfølger.

Bogen bestar af en række personlige samtaler med danskere i alle aldersgrupper. De fortæller om, hvordan det er at have senfølger tæt inde på livet i hverdagen, og hvad der har hjulpet dem videre i livet.

Bogen sætter fokus på, at det er dybt alvorligt at blive ramt af senfølger, hvilke disse citater fra bogen er med til at illustrere:

»Jeg fik en frygtelig hovedpine, blev svimmel og havde ondt i alle led og muskler. Det føltes, som om alt brændte inde i kroppen på mig«.

»Jeg troede for anden gang, at jeg havde sejret over coronaen, men jeg blev hurtigt klogere. Jeg kan ikke længere følge med på jobbet. Jeg får mere og mere hovedpine, og jeg magter intet i fritiden. Jeg føler mig som en zombie«.

»Helt uden forvarsel blev jeg fyret efter tre måneders sygdom med den begrundelse, at der ikke er udsigt til, at jeg kan komme tilbage på jobbet foreløbigt. Det var som at få en hammer i hovedet«.

»Ingen vidste, hvad der skete - og ingen kunne hjælpe mig. På et tidspunkt havde jeg det så dårligt, at jeg troede, jeg skulle dø«.

Gode råd fra fagfolk

Bogen indledes med, at Annegrete Dall Visby fortæller sin egen historie om, hvordan det er for hende at leve med senfølger.

Desuden er der 10 andre tilsvarende fortællinger, og så bidrager en række af landets førende fagfolk på området med deres viden og erfaringer med at behandle mennesker med senfølger. Det er bl.a. lægen, psykologen, arbejdssociologen og fysioterapeuten, som giver deres faglige refleksioner omkring sygdommen, og hvordan senfølgeramte bedst støttes i at komme videre i livet.

Bogen indeholder endvidere en række konkrete øvelser og gode råd til, hvad man selv kan gøre for bedst muligt at håndtere hverdagen med senfølger. De gode råd kommer fra dem, som har senfølgerne inde på livet, og som allerbedst kan forklare, hvad der har virket for dem.

Bogen er således skrevet som en støtte til dem, der hver dag kæmper med senfølger og til de mange familiemedlemmer og andre nære relationer, der også er en del af denne kamp samt til de mange forskellige faggrupper, som arbejder professionelt med problematikken i hverdagen, fortæller forfatterne.

Kort om forfatterne

Annegrete Dall Visby er sygeplejerske og master i professionel kommunikation. Desuden er hun ved at afslutte sin kandidatuddannelse i Arbejdslivsstudier og Psykologi på Roskilde Universitet. Hun har de seneste 12 år arbejdet med både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Steen Kabel er journalist og master i professionel kommunikation. I over 30 år har han arbejdet som konsulent på det sociale- og sundhedsmæssige område. Han har derudover skrevet flere fagbøger.

Deres bog om senfølger er udkommet på forlaget Turbine.