Selskabet Højeruplund: Første prioritet er overnatning

Af Klaus Slavensky og Henrik Fisker

Selskabet Højeruplund købte i 2019 den tidligere museumsbygning, men ikke for selv at anvende den. Det er dermed op til andre interessenter at komme med et bud på, hvad der skal ske på grunden.

Formanden for selskabets bestyrelse: Jens Carl Jørgensen er bekendt med den private kulturgruppes planer om at etablere et kulturhus i området.