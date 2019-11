Selskab vil købe ny jord til parkeringsplads i Højerup

- Køb af jord kan ses som et forsøg på rettidig omhu. Hver gang vi prøver at skitsere en ny parkeringsplads støder vi på pladsproblemer og problemer med den gamle museumsbygning. Da vi tilfældigt hørte, at hele matrikelnummeret var til salg, undersøgte vi om der var interesse for i den forbindelse at sælge lidt af det til os - bare så vi kan få flere muligheder ved planlægningen af den fremtidige parkeringsplads og ind/udkørsel til samme. Og det lykkedes at få lov at købe 5000 kvadratmeter. Det handler med andre ord ikke om, at vi har en færdig plan for parkeringspladsen. Men at kunne lave en bedre løsning, når vi når til det, siger han til avisen.