Seks rytmiske koncerter i foråret

De legendariske irske musikere i The Dubliners har efter mere end 50 år på scenen indstillet karrieren, men arven føres videre af The Dublin Legends, der bl.a. tæller Sean Cannon, der selv var med i The Dubliners i næsten 30 år. De spiller alle de gamle ørehængere som Whiskey in the Jar, Dirty Old Town, The Wild Rover og mange andre.