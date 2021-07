Seks rytmiske koncerter i efteråret

I 2012 fejrede The Dubliners 50 års-jubilæum i den irske folkemusiks tjeneste med bl.a. en fuldstændigt udsolgt turné gennem Storbritannien, der sluttede med en magisk aften i Royal Albert Hall. Kort efter døde »Banjo« Barney McKenna kort tid efter, og det hårde slag fik en anden af de oprindelige musikere: John Sheahan til at stå af tourbussen. Men resten af det udødelige orkester valgte at fortsætte under navnet The Dublin Legends - i respekt for, at der nu ikke var flere af de oprindelige musikere med mere.