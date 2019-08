Seks borgere har ikke fået tilstrækkelig hjælp af kommunen til det såkaldte BPA-program, der står for Borgerstyret Personlig Assistance, konkluderer en forvaltningsrapport. Foto: Foto: Helene MacCormac

Send til din ven. X Artiklen: Seks borgere fik ikke fornøden hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks borgere fik ikke fornøden hjælp

Stevns - 22. august 2019 kl. 14:02 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden blev opgaven med at vejlede brugerne af de såkaldte BPA-ordninger flyttet fra socialområdet til visitationen af ældreområdet i Stevns Kommune uden, at der fulgte ekstra ressourcer med. Og det betød en række fejl i sagsbehandlingen, konkluderer en revisionsrapport fra det statsautoriserede revisionsselskab: BDO, der har aflagt besøg i kommunen.

BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance og ydes via serviceloven til borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau, så de kan ansætte hjælpere til at klare dagligdagen.

I det konkrete tilfælde har seks borgere på to forskellige ordninger ikke fået den hjælp, som de kunne forvente, konkluderer forvaltningsrevisionen i sin rapport. Det hedder bl.a., at Stevns Kommune ikke foretager årlige personrettede tilsyn, og dermed sikres det ikke tilstrækkeligt, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Desuden er kommunens tilsynsforpligtelse ikke overholdt, ligesom der ikke er foretaget jævnlige opfølgninger for at følge ændringer i borgernes funktionsniveau og generelle livssituation, hedder det bl.a. i rapportens sammenfattende konklusion.

- Det er rigtig beklageligt, at vi ikke har behandlet sagerne korrekt. Men vi har ikke fra begyndelsen haft en beskrivelse af arbejdsgangen klar. Det får vi nu, hvor vi sender en kvalitetsstandard i offentlig høring. Derfor kan jeg love, at bliver taget hånd om sagen inden længe, siger socialchef Dorthe Holmboe, der først blev ansat i stillingen 1. maj i år - dvs. efter, at den kritiske revisionsrapport landede i socialforvaltningen.

Hun tilføjer, at alle seks borgere, der blev svigtet af kommunen, siden har fået eller vil få hjælp til at få rettet op på forholdene.

Sagen var forelagt til efterretning for Social- og Sundhedsudvalget i denne uge, og udvalget har samtidig godkendt forslaget til ny kvalitetsstandard for BPA-ordningerne, som nu sendes i høring.

- Det er ikke i orden, at seks borgere uden egen skyld er kommet i klemme. Men jeg føler mig tryg ved, at vi nu får rettet op på forholdene, og at det sker i tæt dialog med de berørte borgere, siger udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S).