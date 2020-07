Sejlerstemning fra Rødvig Havn

Stevns Fotoklub ligger ikke på den lade side, selv om det er ferietid. Hver onsdag sommeren over mødes de dygtige fotografer med deres kameraer et sted på Stevns og finder motiver.

Sådan en onsdag aften gik turen til Rødvig Havn, og her gik den legesyge Hans Jørgen Olsen i gang med sit kamera for at skabe lidt sejlerstemning.