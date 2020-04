Artiklen: Sejlersæsonen starter med et twist af corona

Sejler-sæsonen startede mandag aften for juniorerne i Sejlklubben Stevns, da jollerne kom ud fra vinterhi. De blev behørigt rigget til, og alt grejet blev tjekket, så de er klar til at komme på vandet den kommende mandag. Alt foregik efter retningslinjerne fra myndighederne og Dansk Sejlunion - det vil blandt andet sige i behørig afstand fra hinanden og med håndsprit inden for rækkevidde.