Se billedserie I Hårlev blev bålet tændt på den grønne plæne foran kæmpehøjen i Byskoven og heksen sendt til Bloksbjerg. Foto: Henrik Fisker

Se billederne fra sankthans: Fællesskabet vandt over ensomheden

Stevns - 24. juni 2021 kl. 17:37 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

I Hårlev Byskov stod de to musikere fra det tilsyneladende uopslidelige band: Hitfingers i en ladvogn og gav den fuld gas. Kort før aftenens båltale sang de et gammelt hit af Flemming »Bamse« Jørgensen, der stillede det retoriske spørgsmål: Hvorfor går Louise til bal?

Som forsangeren bemærkede efter sangen, så fik vi aldrig rigtig svaret på spørgsmålet. Det kunne ellers - jævnfør teksten - være godt at vide, da den uskyldige Louise udsætter sig for alskens farer - inklusive sin dyd - ved sådan at forlade sin kæreste og gå bal på kroen.

Men måske er det enkle svar, at sankthansaften går ungdom til dans - og efter mere end et års tilbageholdenhed er der ikke noget, der kan holde den unge dame tilbage. Det er midsommer, og der er i den grad en opsparet energi, som skal brændes af - og nu skal heksen sendes til Bloksbjerg.

Mange steder havde de normale arrangører af sankthansfesten givet op på forhånd ved udsigten til at skulle kontrollere coronapas og regulering af, hvilken vej publikum skulle sidde for at se bålet. Men i Hårlev Byskov havde byens borger- og erhvervsforening taget kampen op og hegnet hele græsplænen ved kæmpehøjen ind med henblik på at lave kontrol af alle deltagere. Men det blev der ikke noget af, for kort før midsommeraftenen fik HBE-formand Johnny Andersen politiets ord for, at så længe det hele foregik udenfor, og der ikke kom flere end 500, så var nærmere kontrol ikke nødvendig.

Ved aftenens slutning konstaterede han tilfreds, at der havde været »lidt over 300« deltagere til sankthans i Byskoven, og så var den i vinkel.

Allerede ved 18-tiden indtog mindre kerne af Hårlev-borgere pladsen med de nyslåede græs og tog plads i teltet, hvor de spiste sammen. De friske damer i salgsvognen sørgede for mad og drikke, mens musikken spillede.

Solen holdt sig væk

Da klokken nærmede sig 20, myldrede det ind med de gæster, der havde spist hjemmefra, og som var kommet for at se bålet. Vejrguderne havde lovet fuld sol kl. 21, men den besked var tilsyneladende ikke nået helt til Hårlev, men det var stadig en lun sommeraften.

Klokken 20.30 gik Johnny Andersen til mikrofonen og bød velkommen til aftenens båltaler. Det var udvalgsformand Flemming Petersen, som havde forladt fællesspisningen i Enderslev for at holde sin tale i Byskoven.

Flemming Petersen talte især om traditionerne og fællesskabet, som vi har savnet så lang tid. Hans budskab var, at afsavnet ikke kun har været hårdt, men også lært os nye sider af os selv. Hvor meget vi kan klare, og hvordan vi skal tage vare på hinanden. Han håbede, at vi ville tage de bedste sider fra coronatiden med videre, så vi stadig husker at hjælpe dem, der har brug for det. Få nu arrangeret den vejfest, der blev aflyst sidste år, opfordrede Flemming Petersen.

Han sluttede talen af med kort at nævne det barbariske i at brænde hekse af bålet - en debat, som han havde hørt gentaget i en radioudsendelse samme dag.

Heksen skal være der

Den greb Johnny Andersen, da han takkede for talen med to flasker vin til Flemming Petersen:

- Hvis jeg skal være med, skal der være en heks på bålet, sagde HBE-formanden, der har bebudet sin afgang på den kommende generalforsamling 25. august.

Heksen var fremstillet af blomsterhandler Karsten Weidemann, mens Flemming Olesen stod for selve bålet. Det blev antændt og brændte snart lystigt i midsommeraftenen, mens Hitfingers slog an til fællessang. Dog havde arrangørerne ikke delt sanghæfter ud, så det blev mest til sang fra scenen, da Drachmanns Midsommervisen blev afsunget - på Shubiduas melodi.

Umiddelbart efter fortsatte orkestret med Disco-Tango af Tommy Seebach - og så var Louise atter til bal i det grønne.