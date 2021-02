Se billederne: Valentinsdag med isblomster

Mens fastelavn helt tilbage til katolsk tid var det store karneval, der blev holdt før de 40 dages faste op til påske (»carne vale« er latin og betyder »farvel kød«), er valentinsdag kendt som »de elskendes helligdag«. Ifølge Wikipedia blev valentingsdag indført som helligdag af pave Gelasius i år 496 og blev opkaldt efter den romerske præst Valentin. Hvem han var, er stadig usikkert. Legenden fortæller, at da kejser Claudius II beordrede romerske soldater til ikke at gifte eller forlove sig, trodsede Valentin dette dekret og fortsatte med at vie unge soldater. Han blev som følge heraf arresteret, sat i fangenskab og senere henrettet ved halshugning den 14. februar. Den romerske-katolske kirke udnævnte ham efter hans død til helgen som Sankt Valentin.

Derfor udveksler mange par den dag i dag kort, blomster, chokolade eller andre former for kærlige gaver. I USA tages traditionen meget alvorligt, hvor der - ifølge Wikipedia - hvert år sendes 192 millioner valentinskort.

Skulle man nu have glemt at sende et kort eller at købe blomster til sin elskede, er der råd for det. Man kan nemlig invitere sin elskede på en smuk vandretur i det flotte vintervejr og se på isblomster. Sidstnævnte gjorde Jakob Lykke Splidsboel fra Strøby Egede forleden, da han gik tur langs kysten. Som den dygtige fotograf han er, tog han en stribe flotte naturbilleder fra Strøby Strand og sendte et link til DAGBLADET's redaktion.