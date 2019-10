Se billedserie Udvalget Stevns Verdensmål nåede landbrugskollektivet Svanholm Gods i Hornsherred sent fredag eftermiddag. Foto: Stevns Kommune

Se billederne: Udvalg på studietur: Når fællesskab er en boform

Tidens trend - eller én af dem - inden for boligformer hedder bofællesskaber, hvor mennesker kan mødes på tværs af livssituationer, alder og baggrund. En række af disse fællesskaber har stort fokus på bæredygtighed og det at leve i balance med naturen. Dertil kommer at mange fællesskaber tiltrækker mange små iværksættervirksomheder.

Det var udgangspunktet for en to dages studietur, som det midlertidige politiske udvalg for bæredygtighed og bosætning - kaldet Stevns Verdensmål - gennemførte fredag og lørdag til en række udvalgte steder på Sjælland.

Udvalget startede turen med et besøg hos Egen Vinding & Datter i Ringsted. Her besøgte udvalget Det Åndbare Hus - et testhus støttet af Realdania, hvor målet er at dokumentere, at vi kan skabe et godt indeklima og samtidig sikre en meget lav belastning af miljø og ressourcer. Huset er opført ved brug af miljøvenlige og bæredygtige materialer, der også er gode til at håndtere fugt. Udvalget fik en rundvisning i virksomheden produktion af nye natur- og miljøvenlige byggemetoder og -produkter.

To typer bofællesskaber

Herfra gik turen nordpå til økosamfundet Dyssekilde ved Torup, der er kåret til Årets Landsby 2019. Områdets beboere har arbejdet med bæredygtige løsninger de seneste 30 år, siden Dyssekilde blev etableret i landsbyen i Halsnæs Kommune. Der er både delebiler, solceller og egen spildevandsrensning og landsbyen huser også butikker, børnehave, skole og forsamlingshus. I Dyssekilde har lokalrådet etableret en jordfond, der sælger byggemodnet jord videre til boliger og erhverv.

Fra Nordsjælland tog udvalget til Hornsherred og landbrugskollektivet Svanholm. Her bor cirka 80 voksne og 50 børn sammen på herregården Svanholm Gods, der blev oprettet i 1978, da en større gruppe købte stedet og dannede Danmarks største kollektiv med fællesøkonomi. Alle indtægter fra beboernes løn og fra erhvervsvirksomhederne indgår i kollektivets fælles kasse. Kollektivet betaler så skat, husleje, kost m.m. for beboerne. Desuden udbetales et rådighedsbeløb til hver enkelt på 18,2 procent af personens bruttoløn. Svanholm-kollektivet var én af pionererne inden for økologisk landbrug i Danmark, og stedet forsøger at have en økologisk synsvinkel på alle sine aktiviteter. Alle beslutninger, som vedrører stedet, træffes på fællesmødet, og beslutningerne træffets efter konsensus.

Udvalget overnattede på Gershøj Kro og Strandhotel i Lejre Kommune. I 2017 købte fem investorer, hvoraf de fire er lokale bosiddende i landsbyen Gershøj, stedet for at sikre, at den 136 år gammel kro kunne genopstå med nye kræfter.

VM i bæredygtig chokolade

Lørdag gik turen først til Friis-holms virksomhed i Hvalsø der importerer gourmetprodukter af allerhøjeste kvalitet. Mikkel Friis-Holm startede sin produktion i 2014 i baglokalerne af det lokale plejehjem og er i sommeren 2019 flyttet til en nyopført fabrik i Herslev. Friis-Holm har vundet mange præmier for sin chokolade - senest har han i 2018 vundet guldmedalje ved International Chocolate Awards i Firenze - verdensmesterskaberne i bæredygtig chokolade.

Derpå gik turen til Skråningen i Lejre, hvor 46 familier i sommeren 2019 flyttede ind i Danmarks første Eco Village-bofællesskab. Projektet tager afsæt i tidens tendens blandt danskerne om, at ville bo mere socialt, nært og forpligtende - og tillige at kunne bo, leve og forbruge på en mere bæredygtig måde. De 46 huse er svanemærkede med papiruld i væggene og regnvand til toiletskyl. Boligerne er mellem 38 og 134 kvadratmeter, mens bofællesskabets fælleshus er på hele 600 kvadratmeter med plads til både pool, øverum, teenageafdeling og gæsteværelser.

Turen sluttede i nabokommunen Faxe, hvor udvalget fik rundvisning i Permatopia, der er et moderne økosamfund, der har et børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab som omdrejningspunktet. Karise Permatopia består af 90 åndbare og økologiske rækkehuse i fem forskellige størrelser, hvoraf 44 er almene lejeboliger, og de øvrige er ejer- og andelsboliger. Den eksisterende gård er i gang med at blive indrettet til en masser fællesfaciliteter som f.eks. gårdbutik, café, storkøkken og en stor fællessal til kommende fællesspisninger. Det økologisk og fossilfrit landbrug samt et bæredygtigt forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb udgør den permakultur, hvor landbrug, forsyning og boliger knyttes sammen i et lukket system, der ikke påvirker deres opgivelser negativt.