Se billederne: Snoreklip, taler og lagkage til 100 personer

Stevns - 23. august 2021 kl. 12:29 Af Rikke Michael Hansen

Interessen var stor, da Stevns Kommune lørdag formiddag havde inviteret til indvielsesfest i Strøby Egedes nye aktivitetshus: Acaciebo. Borgmester Anette Mortensen (V) bød velkommen fra trappen ind til de nyindrettede lokaler, hvor bl..a de foreninger, der hidtil har holdt til i Strøbyhjemmet, nu kan flytte ind.

- I dag er en dag, jeg har set frem til. Det er kulminationen på et forløb, hvor vi havde en bunden opgave. Det har vi arbejdet godt sammen om på tværs af Kommunalbestyrelsen. Nemlig at finde et nyt, og endnu bedre sted til de lokale foreninger for ældre. Det har længe været et ønske at få et aktivitetshus i Strøby Egede, og det har vi fået nu, sagde borgmesteren, der selv har trådt sine barnesko i huset på Acacievej 54, dengang der var børnehave på stedet.

Godt og funktionelt hus

I sin tale glædede formanden for Ældrerådet: Hans C. Bech sig over, at de ønsker, som Ældrerådet indgav i sit høringsvar, da flytningen fra Strøbyhjemmet til Acaciebo blev besluttet, er blevet opfyldt. Blandt andet, at repræsentanter for brugerne er blevet indkaldt til møde om indretning af huset, og at brugerne løbende er blev orienteret om og involveret i processen.

- Med de midler, der har været til rådighed, synes vi, at der er kommet et godt og funktionsdygtigt aktivitetshus ud af arbejdet. Tak for det og tillykke til brugerne, sagde Hans C. Bech.

Også formanden for Handicaprådet: Ole Gjermandsen, glædede sig over det nye aktivitetshus.

- Da vi i november sidste år så huset, var mange skeptiske over for de små lokaler - og så var toiletterne meget lave, men meget er nu rettet op. Og så glæder jeg mig også over, at der stadig er plads til de seks børn i den anden del af huset, sagde Ole Gjermandsen.

Seks foreninger på plads

I alt seks foreninger er - indtil videre - flyttet ind i aktivitetshuset, oplyser leder af fritidsområdet i Stevns Kommune: Yasmina Liv Zacares.

Én af de foreninger er Vallø Strand Gruppen, som dels har et stole- og hjernegymnastikhold med 20 deltagere og venteliste. Desuden har foreningen en kreativ afdeling:

- Vi er i øjeblikket 36 på holdet, som mødes en gang om ugen. Nogle er rigtig gode til at male, mens andre hellere vil sy eller strikke. Vi laver blandt andet æsker og net af stof, og hvert år holder vi et julemarked med vores ting, fortæller Inga Alsing fra Vallø Strand Gruppen.

Foreningen er stort set kommet på plads i det nye aktivitetshus, hvor der blandt andet er et mindre rum med god skabsplads til opbevaring af materialer.

Grundet den lange coronapause, som også er gået ud over de kreative sysler i Vallø Strand Gruppen, er det dog usikkert, om julemarkedet bliver en realitet i år.

- Men vi vil helt sikkert holde julemarked igen i 2022, siger Inga Alsing.

Seniornet Stevns er én af de andre foreninger, som er flyttet ind på Acacievej 54. Foreningen mødes en gang om måneden til forskellige aktiviteter, foredrag og ture ud af huset.

- Hver gang har vi et nyt tema, hvor vi - ud over det sociale samvær - lærer noget om et emne. Næste gang skal vi for eksempel smage på mjød og høre historien bag. Og i oktober holder vi tartelet-fest, fortæller Lene Christiansen, der er frivillig i Seniornet Stevns.

Den tre år gamle forening tæller i øjeblikket 55 medlemmer.