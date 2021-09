Se billedserie Stevns Fyr er altid et foto værd. Foto: Rasmus Lythcke

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Rejsefotograf har besøgt Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Rejsefotograf har besøgt Stevns

Stevns - 08. september 2021 kl. 06:03 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Danmark er fyldt med skjulte perler. Sådan lyder det i en pressemeddelelse, som redaktionen har modtaget, efter rejsefotograf Rasmus Lythcke tidligere på året besøgte Stevns med et kamera på skulderen.

Normalt rejser Rasmus Lythcke ud i den store verden uden for Danmarks grænser for at levere fotos til sin rejseblog The Travel Book. Men under corona-nedlukningen var dette ikke muligt, og hvad gør man så?

Så tager man på »staycation« - eller sagt på mere mundret dansk: bliver i Danmark for at rejse rundt og holde ferie. Og i den sammenhæng har fotografen med bopæl i København lagt vejen forbi Stevns, hvor han har besøgt flere forskellige destinationer.

- Før i tiden rejste vi altid langt væk, fordi vi troede det ville gøre rejsen ekstraordinær, men sandheden er jo, at der er lige så mange kulturelle oplevelser, bæredygtige initiativer og gemte perler her i Danmark. Da Canon tilbød mig at være en del af et projekt, hvor jeg kunne besøge områder i Danmark, som har brug for mere opmærksomhed, og som jeg aldrig selv havde besøgt, så var jeg selvfølgelig på, forklarer Rasmus Lythcke over for DAGBLADET, da avisen kontakter ham for at høre, hvad han fik ud af opholdet på Stevns.

Billedmæssigt kan man her ved artiklen se nogle af de steder han besøgte på Stevns med The Travel Book med støtte fra Canon.

De satte sig for at besøge udvalgte perler i Danmark og forevige dem i smukke fotos,

Naturskønne Stevns Valget endte i første omgang på Stevns, efter forslag fra The Travel Books følgere på Instagram.

- Stevns er kun 40 minutters kørsel fra vores lejlighed i København, men alligevel er det en helt anden verden, og vi undervurderer ofte, hvor anderledes Danmark er, når vi kommer væk fra vores egne små bobler. Vi valgte blandt andet at overnatte på The Normans Boutique Bed & Breakfast, et skønt b&b-sted, hvor fokus er på at bruge lokale råvarer, forklarer Rasmus Lythcke om hans og kærestens tur til området, som for ham var bedst kendt for den gamle kirke i Højerup og Stevns Klint, som er en del af Unescos verdensarv.

- Billederne, vi har taget af området, kan The Normans Bed & Breakfast nu bruge til at sprede budskabet om dem og Stevns, siger Rasmus Lythcke.

Opmærksomhed Besøget i Stevns Kommune er også blevet en del af Canons nordiske projekt, Through Another Lens, som er skabt for at hjælpe ofte oversete områder med at få en større opmærksomhed og dermed en større turisme.

Små oplevelsesvirksomheder har ofte ikke råd til at få skudt professionelle fotos, og derfor giver Canon og The Travel Book alle billeder taget i området gratis væk til erhvervsdrivende, som kan bruge fotos i deres markedsføring. Fotos fra projektet findes på projektet hjemmeside.

Stor oplevelse For Rasmus Lythcke har det været en stor oplevelse at besøge Stevns.

- At besøge så anderledes et område kun 40 minutter væk fra København er jo fantastisk, og det burde mange flere gøre. Der er rigeligt at opleve til en hel weekendtur, siger Rasmus Lythcke:

- Samtidig håber jeg, at vores fotos kan hjælpe små virksomheder og iværksættere i området med at skabe mere opmærksomhed på området og få flere besøgende til Stevns i fremtiden.