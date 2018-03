Se billederne: Håndværket fanget på linsen

Temaet er i år Håndværk i bred forstand, og det har medført en række billeder af mennesker i færd med at fremstille et eller andet. Det kan være et kunsthåndværk, men det kan også et musikinstrument eller et møbel, hvor vi ser de anstrengelser, som håndværkeren lægger for dagen. Fælles for udstillingens billeder er, at de viser mennesker i aktivitet.