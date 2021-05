Se billederne: Grønlandsk svanesang ved Spilledåsens genåbning

Det var nærmest et udtryk for skæbnens ironi, at Kulturforeningen Spilledåsen lige akkurat nåede at vende tilbage som koncertarrangør inden sommerpausen efter fem måneders ufrivillig coronanedlukning - og så lagde ud med en afskedskoncert. Glæden over, at der stadig og med alle påkrævede restriktioner er liv i den gamle spilledåse, blev blandet med et vemod over, at aftenens gæst - den folkekære Rasmus Lyberth - som afslutning på den to timer lange koncert stod der på scenen og sagde »farvel og tak - vi ses ikke mere!«

For koncerten - der var udsat fra sidste forår som følge af førnævnte coronapendemi - var et led i sangerens afskedsturné. Til august fylder han 70 år, og det er i hans univers en passende alder at trække sig tilbage. Nu vil han nyde livet og male nogle billeder, drikke noget vin - og måske synge lidt engang imellem.