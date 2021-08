Se billederne: Det Allernyeste Teater sætter spotlight på musical-sangene

Se billedserie »There?s no business like show business« - startscenen i forestillingen. Foto: Thomas Olsen

Stevns - 29. august 2021 kl. 07:00 Af Henrik Fisker

Hvad gør man, når coronarestriktioner gør det umuligt at øve op til og spille Frøken Nitouche på gymnastikefterskolens store amfiscene ved midsommer, sådan som det ellers var meningen og planlagt gennem mange måneder? Ja, så ryster man posen og strikker sin egen sensommerforestilling sammen - med en selvkomponeret handling og genbrug af en lang række kendte sange fra musicalgenren.

Det er opskriften på den næste store satsning, som Stevns Friluftsscene har i støbeskeen. Næste lørdag 4. september er der premiere på Spotlight - »en bella kærlighedshistorie pakket ind i kendte og elskede musicalhits, masser af amore og ikke mindsst showbusiness«, som det helt upretentiøst hedder i præsentationen fra de glade teaterfolk.

Det er Friluftsscenens foretagsomme forkvinde: Sophie Jørgensen Andersen, som både har skrevet handlingen, har instrueret forestillingen og selv spiller med på scenen. Og hun bliver på de skrå brædder, for handlingen udspiller sig netop i teaterverdenen. Ikke på Det Ny Teater, men på Det Allernyeste Teater, hvor publikum inviteres indenfor.

Netop her skal den unge journaliststuderende Clara i praktik, og her møder hun en række excentriske personer - lige fra teaterdirektør fru Philippa Manzziano til hele primadonnaer, der får forfald efter tur. Men til audition på teatret går det hverken værre eller bedre, end at Clara forelsker sig i teatrets tredjeprimadonna, der er en mand og hedder Tomas.

Der er 14 skuespillere fra 17 til 73 år i Frilftsscenens forestilling, og de skiftes til at påtage et væld af roller. Hertil kommer en korsanger, som holder sig backstage.

Helt vildt mange sange

Og så er der sangene. Sophie Jørgensen Andersen fniser lidt genert, da hun fortæller, at der aldrig før i Friluftsscenens historie har været så mange sange med i én og samme forestilling.

- Det er helt vildt! Vi har 34 sange på programmet, så der bliver sunget en hel del. Men der er så mange gode sange med, at vi godt tør love publikum en sand perlerække af de bedste hits fra en lang række musicals, siger instruktøren og nævner i flæng The Phantom of the Opera, Les Miserables, The Sound of Music, Atlantis, Skatteøen, Sommer i Tyrol, Wicked, Rocky Horror Picture Show, Landmandsliv, Styrmand Karlsens Flammer og en hel del mere.

En del af sangene har Friluftsscenen opført tidligere, mens andre ikke har været på repertoiret før. Nogle få af dem opføres som såkaldt mash up - det vil sige, at to sange synges simultant på hver sin melodi.

- Og så har vi en overraskelse - et meget højaktuelt indslag, som jeg glæder mig særligt meget til. Det er én af mine absolutte yndlingsscener i forestillingen, siger Sophie Jørgensen Andersen og ser meget hemmelighedsfuld ud.

Forestillingen vises fem gange i alt i den gamle gymnastiksal på den tidligere Boestofteskolen. Oprindelig var det planen, at den skulle spille på Harmonien i Rødvig. Men nu er den altså flyttet til Boestofte, hvilket ifølge pressemeddelelsen skyldes »uforudsete udfordringer og ukontrollerbare faktorer«. Nærmere kommer vi det ikke, men forestillingen er fuldstændig den samme som før, lover instruktøren.

Stevns Friluftsscene opfører »Spotlight« på Boestofteskolen, Boestoftevej 55, med premiere lørdag 4. september kl. 14.30. Herefter spilles forestillingen mandag 6. september kl. 19.30, onsdag 8. september kl. 19.30, torsdag 9. september kl. 19.30 og søndag 12. september kl. 14.30. Varighed: cirka to timer og 45 minutter inklusive pause. Billetter á 125 kroner (voksne) og 60 kroner (børn), inklusive teaterplatte fra Restaurant Harmonien 285 kroner (voksne) og 145 kroner (børn) bestilles på www.stevnsfriluftsscene.dk eller tlf. 42 80 87 67 alle dage mellem kl. 16 og 20.