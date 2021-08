Se billedserie Der blev gået godt til den på banen - selvom tempoet var til at overskue. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: De kom, de spillede, de sejrede

Stevns - 07. august 2021 kl. 05:52 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Oldboyslandholdet var for stor en mundfuld for Store Heddinge Boldklubs all-star-hold. 852 tilskuere så, at de hæderkronede, gamle landsholdsdrenge vandt med cifrene 7-0.

Solen skinnede og en frisk vind fik trækronerne omkring stadion til at hvisle. Og på banen hvislede bolden forbi de to SB-målmænd i alt syv gange, da DBU's oldboyslandshold gæstede Store Heddinge Boldklub i anledning af klubbens 100 års jubilæum.

Det lykkedes ikke SB at komme på tavlen i den modsatte ende af banen - hverken i første eller anden halvleg, hvor det også var meget sparsomt med nærgående scoringsforsøg.

Et enkelt frispark i anden halvleg lige uden for landsholdets straffesparksfelt, var dog kun centimeter fra at gå ind bag Peter Skov Jensen i målet.

Junker lagde ud Mads Junker lagde ud med en tidlig scoring allerede i første halvleg efter et hjørnespark fra Martin Vingaard, der selv lykkedes med to scoringer i anden halvleg. Det så nemlig meget fornuftigt ud for SB ved pausen, hvor det kun stod 1-0. Men så gik det ellers løs med scoringerne.

2-0 Martin Vingaard.

3-0 Jeppe Curth.

4-0 Søren Larsen.

5-0 Søren Larsen

6-0 Daniel Jensen.

7-0 Martin Vingaard.

Da dommerens fløjte lød, så stormede en stor flok børn ind på banen, og de havde hovedsageligt kurs mod anfører Stig Tøfting, der fik lov til at skrive mere end én autograf og være med på en hel del selfier.

Anførerens umiddelbare kommentar til kampen:

- Det gik vist meget godt.

Foto med Piontek Lidt længere ned mod udgangen holdt flere lidt ældre tilskuere Sepp Piontek op for at få et foto eller en selfie med den populære tysker, der lærte det danske landshold lidt om tysk effektivitet.

- Tillykke med jubilæet, sagde Piontek på sin helt egen facon til en SB-tilhænger, inden han stoppede op for, at en ny stevnsbo kunne få lov til at tage et foto.

Jo, det var en dejlig aften på baneanlægget ved SBs klubhus for de mange fremmødte. Det var helt tydeligt - og så betød det ikke så meget med resultatet denne aften.

Pattegris i teltet Efter kampen var alle landsholdsspillere og officials inviteret til helstegt pattegris i jubilæumsteltet, hvor SB-tilhængere med spisebillet også havde mulighed for at spise med de gamle landsholdsdrenge.

SB-formand Mikkel Hofmann Rasmussen var denne aften også træner for jubilæumsholdet. Han umiddelbare kommentar om kampens resultat var:

- Skal vi ikke snakke om noget andet!

Formanden hyggede sig dog tydeligvis ved oplysningen om, at det denne aften lykkedes at slå stadionrekorden, idet 852 havde købt billet til kampen og fulgte slagets fra sidelinjen.

- Det er fantastisk, lød det fra formanden.

Og ja, det er fantastisk, at den lille købstads hold er lykkedes med at stable et vellykket jubilæumsarrangement på benene, som et rekordstort publikum tog godt imod. Og så er det endda slet ikke slut endnu. I næste weekend 14. og 15. august fortsætter festen på baneanlægget - hør meget mere om det i næste uges aviser.