Se billederne: Café Stevnen fremstår som ny efter renovering

Stevns - 30. maj 2021 kl. 06:13 Af Henrik Fisker

Formanden for Café Stevnen: provst Per Vibskov trak tiden lidt ud, før han bød velkommen til de fremmødte i Café Stevnens nymalede dagligstue, der vender ud mod Algade. Ud over de interne deltagere fra styregruppen og de frivillige kom der tre kommunalpolitikere, og desuden var der et par forvaltningschefer fra kommunen.

Café Stevnen havde ellers inviteret hele Kommunalbestyrelsen, men kun Henning Urban Dam (S), Sejer Folke (EL) og Ellen Knudsen (K) dukkede op. De fik en rundvisning i hele huset af Per Vibskov, som på denne måde ville vise, hvor flot den gamle ejendom er blevet efter den omfattende istandsættelse.

I sommeren 2019 fik styregruppen den positive besked fra Den A.P. Møllerske Støttefond, at den havde imødekommet en ansøgning om fire millioner kroner til renovering af Café Stevnens bygninger »fra kloak til kvist«. Siden fulgte Oak Foundation Denmark og Stevns Brand Fond op med yderligere støtte, mens KFUM's Sociale Arbejde - der ejer bygningen - selv har betalt for resten. I alt er der brugt over fem millioner kroner på den omfattende istandsættelse, der nu er afsluttet.

Omfattende renovering

Pengene er brugt på kloakseparering i gården og i køkkenhaven, til at indrette et handikaptoilet, til bedre adgang for kørestolsbrugere, nye tegltage, forskønnelse af nordfacaden - der ifølge formanden er med til at forskønne hele købstaden - og til at indrette fire værelser samt køkken og bad, samtalerum og brandalarm på anden sal, så etagen kan bruges som nødherberg.

Per Vibskov understregede, at et nyt tag på bygningen var påtrængende nødvendigt, da det regnede ind gennem det gamle. Samtidig har ønsket om at gøre aktivt for kommunens hjemløse og udsatte været en drivende kraft for styregruppen.

- Nu er renoveringen færdig, og vi har glædet os til at vise det særdeles flotte resultat frem, idet vi håber, at den øverste etage også vil blive til hjælp for mennesker i Stevns Kommune i udsatte livssituationer, sagde Per Vibskov i sin velkomsttale.

Tovholdere på både udarbejdelsen af fondsansøgningen og styring af byggearbejderne har været to af Café Stevnens lokale støtter: civilingeniør Ib Grønvaldt og tømrermester Flemming Schrøder, der er bygningsansvarlig som medlem af styregruppen. Administrationschef i KFUM's Sociale Arbejde Erik Clemensen har på vegne af organisationen haft den øverste byggeledelse.

Invitation til samskabelse

I forbindelse med fremvisningen af den nyrenoverede café inviterede Per Vibskov de fremmødte politikere til et samarbejde om at hjælpe de socialt udsatte i Stevns Kommune. Konkret ønsker Café Stevnen at benytte de nye lokaler på anden sal til et nødherberg.

- Et af tidens smarte ord er samskabelse, og vi håber, at I vil være med til at skabe noget nyt sammen med os. Vi står nu med nogle flotte og praktiske lokaler, der kan bruges til nødherberg. Det er derfor, at vi viser dem frem, for vi kan ikke løfte sådan en opgave alene, sagde han.

I den forbindelse understregede Per Vibskov følgende over for politikerne:

- Rigtigt mange hjemløse ender i storbyerne og især i København. Og hvis de kommer fra Stevns, så lander regningen hos jer. Det er en dårlig forretning for en kommune at sende såkaldte paragraf 110-midler til andre kommuner, der kan tilbyde herberg og forsorgshjem. Hvis en borger derimod søger herberg i hjemkommunen, så bliver skattekronerne også i hjemkommunen. Det giver desuden mulighed for kommunens medarbejdere at følge borgeren tæt, som man er forpligtiget efter servicelovens bestemmelser. Og tættere på rådhuset end Café Stevnen kan man næsten ikke komme, sagde han.

Per Vibskov præciserede, at der ikke bliver tale om at åbne Café Stevnens nyrenoverede lokaler som nødherberg, før der foreligger en tilladelse til ibrugtagning. Om behovet sagde han:

- Det er ikke blot de samme otte mennesker, som kommer og banker på vores dør. Der har været stor udskiftning. Nogle er kommet i uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet, mens andre er døde. Imens er andre kommet til. Fælles for dem er, at de kan have brug for et sted at være i en kortere periode, indtil de finder noget andet - ikke som et permanent ophold, sagde han.

Billig husleje

Endelig benyttede styregruppens formand lejlighed til at skyde en myte om, at Café Stevnen betaler en høj husleje til KFUM's Sociale Arbejde, ned.

- På grund af den konstruktion, som vi har lavet med udlejningen af de to beboelseslejligheder inde ved siden af, så er vores husleje meget billig. Vi betaler blot 4.183 kroner om måneden for mere end 300 kvadrat- meter i denne kæmpebygning. Så billig husleje finder man ingen andre steder - hverken på Stevns eller i resten af landet, sagde Per Vibskov.