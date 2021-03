Se billeder fra dengang og nu: På vandretur gennem byen som engang var opdelt i to

For et par år siden satte denne avis sig for at beskrive bymidterne i vores udgivelsesområde. Hvordan ser der ud på byens torv, og hvordan har det udviklet sig gennem tiden, spurgte vi og skrev artikler om de svar, som vi fik.

Det kom der mange interessante bud på, men i Hårlev var opgaven ikke let at løse. Faktisk er der udbredt uenighed om, hvor byens hjerte slår - var det foran stationen, ved SuperBrugsen, i det lille storcenter på Hovedgaden eller ved den gamle kirke? Vi nåede aldrig at kåre et konkret sted til bymidte.