Se billedserie LOF Stevns lokkede kunder i butikken til sit madlavningskursus ved at tilbyde at riste skumfiduser på grillen. Det var især et hit blandt børnene. Foto: Henrik Fisker

Se billeder: Store Heddinge trodsede regnbygerne

Stevns - 27. august 2021 kl. 21:34 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Endelig - for første gang i mere end to år! To gange sidste år og én gang i forsommeren blev det aflyst. Men nu må vi gerne gå ud på gader og stræder og mødes igen - og lad bare mundbindet blive hjemme. Og om bare to uger ophæver Sundhedsstyrelsen de sidste restriktioner i Danmark.

Fredag aften var der atter Store Heddinge by Night - og så blev det regnvejr efter en dag, hvor solen ellers havde skinnet. Kunne vejrguderne dog ikke give os denne ene aften uden vand fra oven, for nu kommer der nok slet ikke nogen til aftenfesten.

Sådan tænkte mange sikkert - men de tog fejl. For faktisk var der trængsel ned ad Algade af nysgerrige og glade mennesker. Vi skulle lige ud at se, om der kom nogen. Og det gjorde der - for de kunne slet ikke lade være. Det er nemlig hyggeligt at mødes og få en snak - mand og kvinde imellem.

Der var levende musik, og der var line dance - der var noget for børnene og noget for de voksne, og der var temmelig mange politiske partier, som har fundet ud af, at der ikke er lang tid til næste kommunevalg. Balloner, slush ice, bolsjer gik for en slik sammen med brochurer, badges og billigt valgflæsk og anden form for merchandise.

Jo, alt er, som det plejer, og efteråret er lige om hjørnet. Og så kan det bare regne, men by night-festen er tilbage.