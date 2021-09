Se billedserie Sielas fra sfo?en er vild med den nye skaterbane. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Satser på udearealerne for at sikre bedre trivsel i skolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billeder: Satser på udearealerne for at sikre bedre trivsel i skolen

Stevns - 20. september 2021 kl. 06:01 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Det er en investering i trivsel, når Store Heddinge Skole og sfo'en bruger overskudspenge fra sidste års budget på udearealerne med en helt ny skaterbane, en svævebane samt en indhegnet multibane.

De kommer susende frem og tilbage. Op på rampen, ned igen. Der er gang i den, og smilene er lige så brede som rampen på de løbehjul børnene står på.

Skoleleder Flemming Bødker Schaaf fra Store Heddinge Skole står lidt i baggrunden og betragter det betagende sceneri ved skolens og sfo'ens helt nye skaterbane, da DAGBLADET kigger forbi for at høre noget om hans og skolens nye planer for ude-arealerne.

- Både sfo'en og skolen havde nogle penge tilovers på sidste års budget, og det var vi helt enige om skulle komme børnene til gode. Så nu er vi gået i gang med en decideret opgradering af vores udendørs arealer, så det lægger op til at ungerne kan få rørt sig noget mere, siger skolelederen, der er glad for, at man nu kan prioritere nogle penge på de udendørs faciliteter:

Bedre trivsel - Det betaler sig hjem i sidste ende, da vi får nogle børn med langt bedre trivsel, når de får mulighed for at få brugt kroppen i frikvarter og fritid.

Flemming Bødker Schaaf har allerede set en forskel. Skaterbanen er lige blevet færdig, men nu går man også i gang med at etablere en svævebane og en såkaldt multibane, hvor der kan spilles flere forskellige slag boldspil.

- Det har allerede givet nogle bedre frikvarter og styrket den daglige trivsel. De står jo i kø for at bruge de nye faciliteter, siger skolelederen, der er glad for at se, at skaterbanen i den grad er faldet i børnenes smag.

Men det er heller ikke så underligt, for det er noget af det, som har stået højt på elevrådets ønskeliste i mange år.

- Nu kan de så også se, at de bliver hørt og taget alvorligt. Dermed er der også en demokratisk proces i det her. Nu har vi muligheden for at gøre det, og så gør vi det, siger Flemming Bødker Schaaf, der med et glimt i øjet peger på, at vi anden dag måske ser en mand eller kvinde på skaterbanerne ved OL, der har gået på Store Heddinge Skole.

Bruges også i fritiden Og det er ikke kun i skoletiden, at banen bliver brugt. Ungerne hænger også ud på skolen, når klokken har ringet efter sidste time.

- Nu etablerer vi også en multibane og svævebane, og der har vi kun en interesse i, at tingene også bliver brugt uden for skoletiden, siger skolelederen, der ser frem til, at man også kan iværksætte noget udsmykning af skolefacaderne ved skaterbanen.

Han ser for sig, at det kunne være nogle elever, der fik lov til at lave nogle store partier med graffiti.

Bevægelse i undervisningen I det hele taget, så taler Flemming Bødker Schaaf for at få bragt langt mere bevægelse ind i undervisningen. I den sammenhæng, så bliver der også etableret nogle poster rundt omkring på skolen med nogle såkaldte QR-koder, der kan kodes med forskellige skoleopgaver, som eleverne skal ud for at finde og løse.

- Det kan bruges i alle fag, som han konkluderer.

Der er lagt vægt på, at alt hvad der nu bliver anlagt kan stå imod lidt af hvert. Det skal være en holdbar løsning.

Flemming Bødker Schaaf glæder sig til at se, når det hele står færdigt - og det gør de eleverne i den grad også.