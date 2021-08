Se billeder: Og så gik det hjemad med det allersidste læs

Se billedserie Det ser lidt Morten Korchsk ud - men de gamle maskiner virker endnu. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Stevns - 09. august 2021 kl. 17:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Nostalgi er længslen efter svundne tider, hvor minderne står i kø, og vi glædes ved at repetere fortiden. Det er derfor, at vi lytter til de melodier, som vi dansede til som unge, eller spiser mormormad, som vi spiste ved barndommens middagsbord. Vi går på museum for at se, hvordan vores oldeforældre levede, mens andre tager en tur med veterantoget eller kigger på veteranbiler, når de flotte og nypudsede stilles til skue.

I den forgangne weekend dukkede 300-400 mennesker op på en mark uden for Enderslev for at se på gamle landbrugsmaskiner. Vel at mærke fuldt intakte traktorer, plove, mejetærskere, selvbindere og tærkeværk, som klarede høsten af vinterhvede. Bag arrangementet stod foreningen: Veteran Traktorens Venner, der tæller en flok entusiastiske landmænd fra Sjælland og Lolland-Falster.

- Vi synes, at det er sjovt at komme ud at lege med de gamle maskiner. Derfor har vi beholdt dem efter, at vi skiftede flåden ud med moderne materiel, siger Jens Peter Ridder. Han er landmand bosat i Hestehaven ved Enderslev og medlem af bestyrelsen for Veteran Traktorens Venner, der stod for weekendens Historiske Høstdage.

I foreningen hygger de omkring 70 medlemmer sig med at vedligeholde de gamle maskiner, så de står klar til høstdagene, der i år blev afviklet for femte gang. Ligesom tidligere år var det René Nielsen fra Holtelandsvej øst for Enderslev.

- Det gik rigtigt fint, og der var godt med mennesker det meste af tiden. Selv om der kom et par regnbyger forbi, generede vejret os ikke, og søndag eftermiddag talte jeg 55-60 mennesker inde i teltet, da de skulle have ly for regnen, siger Jens Peter Ridder.

Han er meget tilfreds med besøgstallet - især taget i betragtning, at Sjællands Veteran Traktor Klub havde et næsten tilsvarende arrangement de samme to dage i Svansbjerg, ikke mange kilometer fra Enderslev.

- Vi plejer at fordele os over to weekender, så vi ikke trækker tilskuere fra hinanden. Men næste weekend skal vi være med på Herregårdenes Dag på Gjorslev, og derfor blev vores eget arrangement rykket en uge frem, siger Jens Peter Ridder.