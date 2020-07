Se billedserie Arkitekt Janni Hansen fik travlt med at male jernkorsene på Hellested Kirke. Foto: Rikke Michael Hansen

Se billeder: Nu glimter korsene atter øverst oppe

Stevns - 16. juli 2020 kl. 17:31 Af Rikke Michael Hansen

Hen over foråret har Hellested Kirke været omkranset af høje stilladser, og kirkens udvendige mure er af flere omgange blevet kalket fra top til tå, så den nu står flot, hvid og nykalket.

Det er dog ikke kun kirkemurene, der har været under behandling. To jernkors allerøverst oppe på kirketårnets gavle er blevet grundigt, men nænsomt efterset, afsluttende med flere lag guldfarvet maling.

Også kirkeuret har stået for tur og viser ny tiden tydeligt med sine guldmalede tal og de to flotte, blå nuancer som baggrund på urskiven.

Egentligt var jernkorsene ikke en del af opgaven, men i forbindelse med det omfattende kalkearbejde lagde kirkeværge Anette Skov Petersen flere fotos op på kirkens Facebook-side. Den opmærksomme provstisekretær i Tryggevælde Provsti: Agneta Noregren bemærkede på ét af billederne et par særdeles rustne jernkors øverst på kirkens tårn, som godt kunne trænge til at blive efterset.

Hurtig reaktion

Menighedsrådet var hurtige til at reagere på provstisekretærens kommentar i tråden. I samarbejde med det lokale Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS i Store Heddinge, som står for kalkningen af alle provstiets kirker, blev Nationalmuseet kontaktet for at indhente de fornødne tilladelser. Tilladelser til at rense og male de to jernkors samt udbedre manglende fuge mellem korsene og det underliggende murværk.

Det var nemlig oplagt at udnytte, at der allerede var opsat stilladser rundt om kirken, så der skulle arbejdes hurtigt. Og det lykkedes, for alle parter lagde sig i selen og rykkede på opgaverne.

Stilladsfirmaet Bera var hurtige til at køre ud og tilføje et par platforme rundt om de to jernkors, der sidder allerøverst oppe på et pyramideformet murværk som afslutning på kirketårnets østlige og vestlige gavltoppe.

Også Nationalmuseet var hurtige og hastebehandlede sagen. Torsdag 28. maj kom metalkonservator Louis Lange Wollesen til Hellested Kirke for at besigtige og afrense de to gamle jernkors. Efterfølgende kom det lokale VVS-firma Kleestrup forbi for at lave nye blyindækninger mellem kors og murværk.

Dernæst har korsene fået rustbeskyttelse, grundmaling, mellemstrygning og endelig flere lag guldfarvet maling.

Skulle have malet stue

Selve malerarbejdet blev udført i pinsedagene af arkitekt Janni Hansen fra arkitektfirmaet.

- Det er ikke et arbejde, som jeg normalt gør det i. Men vi ville jo gerne udbedre de to kors, mens stilladserne var oppe, så det skulle gå lidt stærkt, fortæller Janni Hansen, der ellers havde planlagt at bruge pinsedagene på at male stuerne hjemme i privaten.

I stedet blev helligdagene brugt på daglige ture til Hellested Kirke, kravlen i stilladser og malen med rustbeskyttelse og guldmaling. Og det færdige resultat pynter, også selv om man står i på jorden og kigger op mod himlen, hvor de to guldmalede kors glimter i solen.

Selve kalkningen af kirkens udvendige mure har murer- og entreprenørfirmaet Kim Skovgaard stået for. Nu går der fire år, før kirken igen skal kalkes.

Blå som Stevnshimlen

En anden, ikke planlagt opgave, var tårnets urskive fra 1743, som ved nærmere eftersyn var både ridset og afskallet i malingen.

Igen blev der arbejdet hurtigt på en løsning nu, da stilladset var oppe, og malerarbejdet blev her er udført af kunstner Jan Theuerkauf, der også har haft andre opgaver for kirken i Hellested.

- Jeg fik frie hænder og valgte lidt andre blå nuancer end de oprindelige, der var lidt mere lilla og matte i det. Stevnshimlen er helt speciel, og de to blå farver gengiver himlen over Hellested Kirke, fortæller Jan Theuerkauf.

Flügger har specialblandet de to blå nuancer, der for indviede har farvekoderne S1550R80B og S2565R80B. Romertallene på uret er blevet malet med samme guldfarvede maling, som er anvendt til jernkorsene.