Se billedserie Naturvejleder Rasmus Elvekjær er tydeligvis glad for den forvandling, som Stevns Naturcentr har været igennem de seneste par år, efter kommunen overtog driften fra Østsjællands Museum. Foto: Erik Nielsen

Se billeder: Naturcenter har gennemgået en attraktiv forvandling

Stevns - 14. august 2021 kl. 06:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Stevns Naturcenters bygning på Mandehoved har igennem det seneste halvandet års tid gennemgået en tydelig udvikling fra gammel og nedslidt til et indbydende udlejningssted for skoleklasser. Nu skal varmekilden også bare udskiftes, så der kan rettes op på et negativt CO2-regnskabet.

Stevns kommune har siden Østsjællands Museum frasagde sig driften haft ansvaret for Stevns Naturcenter. Det vil sige siden 2018.

De sidste par år er der brugt meget energi på udvikling af naturcenteret, og igennem corona-tiden har bygningen udviklet sig fra en nedslidt gammel militærforlægning til en bygning, som er udlejningsværdig og mere tidssvarende, så man håber, at flere vil benytte sig af at leje bygning og lokaler.

Nye madrasser Alle sovesale og -rum er shinet op, og de gamle køjesenge har fået nye madrasser, og der er kommet nye møbler i underetagen, så man straks ser en forandring, når man træder ind i stueetagen samt på førstesalen.

Sportsalen er også blevet renoveret med en stor overhaling, hvor gulvet er blevet slebet ned og lakeret op på ny. Og så er der blevet malet i lyse, brugervenlige farver overalt. Scenen i sportssalen er blevet spærret af med en plade, og der er skabt to rum bag pladen.

- Vi håber, at vi i fremtiden kan etablere to ekstra værelser med ni sovepladser på den gamle scene, så der kan tilbydes udlejning til to klasser samtidig. Det kræver dog, at der bliver etableret vinduer ud til det fri fra rummene. Det er der ikke endnu, men det håber vi kan bevilges, så indtjeningen også kan øges på årsbasis, siger naturvejleder Rasmus Elverkjær, da han viser rundt i den nyrenoverede bygning.

Flere nytiltag Det er Jonas Holm, som har været drivkraften i renoverings-projektet. Han blev ansat ved Stevns Naturcenter i 2019, og det må siges, at der er sket lidt af hvert siden da.

Der er blandt andet også etableret et nyt toilet, på toiletgangen, som det er muligt at besøge ude fra.

En automatisk brandalarm - et såkaldt ABA-anlæg - er blevet installeret, og så er der udskiftet tagrender og lavet nyt rengøringsrum og depot ved opsætning af gipsvægge.

Desuden er der i 2020 blevet installeret nye energivenlige radiator-termostater. Og i tredje kvartal af 2020 blev der udskiftet vinduer og døre til mere energivenlige modeller i hele bygningen.

Varmekilden udskiftes Nu venter man så bare på, at der kommer en mere energirigtig opvarmning end det gamle oliefyr, der indtil videre står for at varme den gamle bygning op.

Der har dog vist sig et problem, som gør, at man ikke ved, hvornår det bliver muligt at effektuere udskiftningen af oliefyret.

- Egentlig var det meningen, at der skulle etableres jordvarme. Men undergrunden har vist sig at være dårlig til et jordvarmeprojekt, så vi satser i stedet på en luft-til-vand-varmepumpe, siger Jesper Boesen, der er leder af Stevns Ejendomme.

Pengene til projektet er politisk bevilget, men selvom man på den måde er klædt økonomisk på til at få opgaven udført, så kan Jesper Boesen ikke sige noget om, hvornår det bliver sat i værk.

- Et luft-til-vand-anlæg har brug for mikrochips for at fungere. Og leverandøren kan ikke få mikrochips i øjeblikket, da produktionen gik i stå under covid-19-nedlukningen. Det er meget banalt, men vi kan simpelthen ikke sige, hvornår vi kommer videre, siger han til DAGBLADET og lægger til, at det er prioriteret højt at få det til at ske så hurtigt som muligt, da naturcentret i den grad trækker ned på kommunens samlede CO2-regnskab.

