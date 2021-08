Se billeder: Kulturhøsten kom i hus på trods af regn og rusk

Se billedserie Åben dør ind til Helle Lundsgaard Christensens lyse atelier på Lindevej i Strøby Egede. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 30. august 2021 kl. 17:41 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Der er løbet meget vand i åen, siden ideen om Åbne Atelierdøre Stevns-Faxe blev undfanget på en kold vinteraften i 1997 på Klinten i Rødvig. Men siden er den gode tradition ført videre hvert eneste år den sidste weekend i august, og derfor var det i den forgangne weekend 25. gang, at kunstnertræffet blev afviklet.

Det skete uden den store festivitas, men alligevel var der 40 kunstnere i de to kommuner, der holdt åbent for gæsterne lørdag og søndag. Som altid var der nogle, der fik flere besøgende end andre - men generelt set bar jubilæumsåret ikke præg af større rykind end tidligere år, snarere tværtimod.

Det kan have flere årsager, men det er nærliggende at give det mistrøstige vejr en del af skylden. Der var mere efterår end sensommer over den sidste weekend i august, og de fleste planer om at udstille i det fri måtte vente til en anden god gang.

Færøske inspirationer

Avisens udsendte kæmpede sig gennem regnbygerne til Strøby Egede for at besøge de fire kunstnere, der på tre adresser præsenterede deres værker. Første stop var hos Helle Lundsgaard Christensen, der for fem år siden flyttede til Lindevej, hvor hun siden har bygget et stort hus, der kan rumme hendes billeder. Selv i det mørke vejr udenfor fremstod det hele lyst og venligt med op til seks meter til loftet. Hele huset var forsynet med store og formater af hendes landskabsbilleder, der på forunderlig vis leder tankerne hen på det færøske landskab i en skønsom af blide og barske konturer. Men som hun understregede, er hendes billeder ikke motivfaste. Der skal være plads til fortolkning, og ingen skal kunne sige, at det præcis er her, at hun har stået, da han affotograferede sit motiv. For øvrigt har hun ikke været på de nordatlantiske øer siden 1986, men adskillige af billederne er malet inden for det seneste år.

Som gæst havde Helle Lundsgaard Christensen - der i øvrigt skal udstille på Kulturloftet til oktober - inviteret keramikeren Lilian Binderup Jensen med som gæsteudstiller. Hendes fine skåle og figurer supplerede fint værtindens malerier og understreger, at man ofte med succes kan kombinere to forskellige kunstneriske udtryk på samme udstilling.

Akvareller og fin keramik

Nogle hundrede meter længere mod vest mødte Steen Johannesen, der udelukkende maler i akvarel. Det lille udstillingslokale på Skrænten var tæt pakket af hans billeder, hvor især hans fantasifulde portrætter stjal billedet. Her fandt vi kendte personligheder som Churchill og prinsesse Diana gengivet med farver, som løfter motivet og gør dem spændende at studere. På den modsatte væg hang flere dyr - både hjorten og haren, hvis gevir og ører stritter i samme retning op mod himlen. Det vigtigste at huske er den lille hvide klat i øjnene, som gør dyrene levende, fortalte kunstneren, der først begyndte at male, da han gik på pension for syv år siden. Tiden skal jo gå med noget.

Helt ude på Bautavej oven for Lunden tog Ulla Thornberg imod i sit køkken, der vender direkte ud mod Køge Bugt, der var lukket til af mørke skyer. Ikke to dage er ens, når man studerer udsigt her, bedyrede Ulla, mens hun serverede kaffe for sine gæster - heriblandt to kvinder, der havde taget turen hertil fra Hamburg.

Ulla havde også besøg af sin søster: Annemarie fra Gudum ved Lemvig, der laver smykker ud af hendes keramiske produkter. Søstrene Thornberg har på den måde lavet en produktion, som bør kunne fascinere alle, der kan lide at gå med smykker. Andre er mere til hendes store friser, figurer, skåle og fade, og verdensarven fra Stevns Klint er et gennemgående tema i flere af hendes værker.

Således beriget med gode historier og noget godt for øjet kunne turen gå hjemover igen. Kulturhøsten 2021 kom i hus trods den triste afslutning på sommeren.