Se billeder: Kommunal sightseeing for nye borgere

Stevns - 26. september 2021

Velkommen til Stevns Kommune!

Sådan hed den lille bog med forord fra borgmesteren, som tilflyttere for år tilbage modtog, når de havde tilmeldt sig folkeregistret og blev nye borgere i kommunen. Siden er det første, som de får tilsendt, en ejendomsskattebillet, og »det kan vi godt gøre bedre«, som borgmester Anette Mortensen (V) slog fast søndag morgen, da hun gav den i rollen som turistguide ombord på en dobbeltdækkerbus på pladsen bag rådhuset.

Så derfor blev det for flere år siden besluttet at invitere nye borgere på en guidet bustur rundt i kommunen - ikke bare én gang, men som en fast tilbagevendende tradition. Premieren skulle have været sidste år, men så satte en corona også en stopper for de planer, så først på denne efterårssøndag i slutningen af september 2021 var der premiere på Tour de Stevns med kommunen som rejsefører og den glade giver.

- Vi sendt 2200 invitationer ud til alle nye borgere, der er kommet hertil i 2020 og 2021. Halvandet døgn senere havde vi 200 tilmeldte, og så lukkede for flere. Men vi laver en ny tur til foråret for dem, der ikke nåede at komme med, sagde Anette Mortensen.

Selv om turens arrangører oplyser, at tilflytterne til Stevns fordeler sig nogenlunde ligeligt på aldersgrupper, lod det sig dog ikke skjule, at hovedparten af deltagerne i busturen var pensionister. Ifølge erhvervskonsulent Jakob Splidsboel fra forvaltningen - der både var én af programmets tilrettelægger og guide på turen - er det dog nok mere udtryk for, at det kan være svært at lokke børnefamilierne på bustur på en søndag, hvor det kan være svært at få børnene passet, hvis de ikke skal med i bussen.

Rundtur på Stevns

Enkelte tilmeldte havde meldt fra i sidste øjeblik, så de fire busser - tre almindelige og en dobbeltdækker - var kun lige knap fyldte, da de rullede af sted fra rådhuset. Turen gik først rundt i Store Heddinge, der fik en grundig præsentation, inden karavanen kørte mod Tommestrup og videre til Stevns Fyr. Herfra gik turen til Højerup og området foran den gamle kirke videre forbi Koldkrigsmuseet og Boesdal Kalkbrud, hvor det dog ikke var muligt at komme tæt på byggepladsen, hvor det kommende besøgscenter for Verdensarven skal opføres. Videre gik turen til Rødvig med vendeplads på fiskerihavnen og derfra gennem Lille Heddinge og Klippinge til Hårlev, hvor der var et kvarters strække ben- og tissepause på Frivillighedscentret. Køen til toiletterne var dog så lang, at ikke alle nåede at klare deres ærinde her, inden busserne kørte videre. Til gengæld fik alle et stykke frugt ved ombordstigningen.

Herfra gik turen over Himlingøje til Vallø Slot videre gennem Valløby, inden busserne lige skar et hjørne gennem Køge Kommune på vejen til Strøby Egede. Det var her, at kommuneplanlægger Louise Halkjær mindede forsamlingen om, at det er vigtigt at hilse på Klintekongen, når man kører over Prambroen.

Fra Strøbyskolen gik turen gennem Martin A. Hansens Strøby over Magleby og forbi Gjorslev Slot, der fik en grundig præsentation, videre til Bøgeskoven Havn, hvor der var indlagt en tiltrængt pause på 45 minutter til at spise et sandwich med friske grønsager leveret af Centralkøkkenet på Hotherhaven. Sidste etape gik via Holtug og Sigerslev tilbage til rådhuset i Store Heddinge, der blev nået til tiden kl. 13.15.

Et rigtigt godt tiltag

Her lød der mange positive kommentarer med tak for en god tur til staben fra rådhuset, der havde tilrettelagt programmet. Det samme sagde Erik og Annelise Christiansen til DAGBLADET's udsendte. Parret flyttede for blot en måned siden til Hårlev, hvor de har fået en andelsbolig som erstatning for det store bindingsværkshus i Egøje, som var blevet for stort at holde.

- Det har været en god tur, og de skiftende guider var gode til at fortælle, sagde parret under frokostpausen på Bøgeskoven Havn.

Flere af deltagerne oplyste, at de på turen havde set flere steder på Stevns, hvor de aldrig før havde været. Erik Østergaard og Birgit Brænder fra Strøby Egede kendte dog godt det meste i forvejen.

- Vi flyttede til Stevns 1. maj efter at have boet i Haslev i mange år. Vi ville gerne bo tættere ved vandet, så efter, at børnene er flyttet hjemmefra, gjorde vi alvor af planerne. Og det har været en fin tur i dag. Det er et rigtigt godt tiltag, sagde parret.

Erik Østergaard tilføjede for egen regning, at han inden turen havde været lidt betænkelig:

- Det er lidt ligesom at være inviteret til en 70 års-fødselsdag, hvor du ikke kender andre end fødselaren i forvejen. Så sidder man der for sig selv, men stille og roligt finder man ud af, at man godt kan tale med de andre alligevel. Det har været en meget hyggelig tur, sagde han.

Begge ville dog gerne have haft lidt mere kultur indlagt i programmet. Birgit Brænder ville gerne høre mere om de mange billedkunstnere, mens Erik Østergaard kunne tænke sig lidt sang og musik - han er selv aktiv spillemand.

Forslag til forbedringer

Holdet bag turen opfordrede deltagerne til at sende feed back til kommunen med ros og ris, så næste tur bliver endnu bedre.

Et forslag herfra kunne være at inkludere et par punkter mere i programmet - og selv om det eventuelt ville forlænge turen en smule. F.eks. er det oplagt at vise nye borgere den storslåede udsigt fra Mandehoved med naturcentret som attraktion samt at køre tæt forbi Sigerslev Kridtbrud, der med sit store hul tager sig spektakulært ud i landskabet. Denne sløjfe kan uden problemer lægges ind på turens sidste strækning fra Bøgeskoven Havn til Store Heddinge.

Tilsvarende kunne køreturen fra Rødvig til Hårlev med fordel omlægges, så den i stedet for at køre ad landevejen gik forbi Højstrup til Lund med en afstikker til den helt særegne havn videre til Lyderslev forbi Gevnø Mose, hvor maleren Niels Larsen Stevns voksede op, videre til Boestofte med Gymnastikefterskolen over Frøslev og Arnøje, Barup og den historiske Elverhøj til den aktive landsby Hellested og derfra over åen til Hårlev. Så ville det sydlige Stevns også blive vist frem for kommunens nye borgere.