Se billedserie Revyholdet på Harmonien ankom mandag til Rødvig. Kunstnerisk leder Max Hansen knytter næven til sejr, og på scooteren sidder Lone Hertz bag styret efterfulgt af Emil Hartmann og Charlotte Amalie Kehlet. Stående bagerst er kapelmester Mathias Grove. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Det trækker op til revy Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billeder: Det trækker op til revy

Stevns - 15. juni 2021 kl. 17:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Da holdet bag Harmoniens Revyperler ankom til Rødvig mandag middag, var der en lille overraskelse til dem. Pensionistbanden var mødt op for at synge en velkomstsang. Det var naturligvis Grethe Fischers og Jesper Askøs vise: Rødvig - en perle på Stevns, der uden blusel fastslår, at Rødvig »måske er det bedste sted på denne jord«.

Så var holdet ligesom i stødet til selv at give den gas, og ifølge den kunstneriske leder - andre ville slet og ret kalde ham instruktør - Max Hansen er holdet allerede godt i gang.

- Vi har allerede øvet teksterne de seneste tre-fire uger i København. Det er ikke det samme kaotiske forløb som sidste år, hvor vi satte en nødrevy op på få dage, så der er helt styr på tingene, sagde han.

Hvorefter han dog tilføjede, at den sidste tekst først var ankommet samme formiddag. Den må have været længe undervejs, for ifølge Max Hansen stammer den fra Tivoli-Revyen i 1977.

Lone Hertz er tilbage

Et af de nye navne på scenen er 82-årige Lone Hertz, der kan se tilbage på en skuespillerkarriere, som startede for mere end 70 år siden. Hun havde som 10-årig en mindre rolle på Det Kongelige Teater, hvor hun optrådte i Kaj Munks Ordet og har siden optrådt i mange seriøse roller - bl.a. i balletten: Vidunderlige kælling midt i 70'erne, hvor hun vakte opmærksomhed ved at være nøgen på scenen.

- Men jeg har altså også spillet revy. Bl.a. i en duet med Dirch Passer, da jeg var 17 år. Det er sjovt at få lov at prøve kræfter med den genre igen. Jeg havde mine betænkeligheder, da Max ringede - men det, der overbeviste mig, var, at vi dyrker det retrospektive. Det er jo kvalitetstekster, som vi giver en tidstypisk form i bevidstheden om, at de før har gjort lykke, siger Lone Hertz.

Det skal dog ikke foranledige nogen til at tro, at alt i årets revy er retrospektivt. Max Hansen understreger, at publikum i år skal belave sig på lidt flere nyskrevne tekster.

- Det bliver en blanding, for der skal også være plads til genhøret med det kendte. Jeg er ikke så meget for rene politikerparodier, men er mere interesseret i de almenmenneskelige problemer. Som f.eks., da vi sidste år sang om Hundrede mand og en bajer. Det er jo et problem, som man er nødt til at forholde sig til, funderer Max Hansen.

Lone Hertz tilføjer, at næsten alle Osvald Helmuths tekster rammer den genre, og det nok er derfor, at han er så stort et revynavn. Max Hansen lover i den forbindelse en ny version af den gamle sang om Konen, kællingen, madammen, som man ikke har hørt før.

Tror på tæt på udsolgt

Nye på holdet er også Emil Hartmann og Charlotte Amalie Kehlet, der ifølge flyeren - som lige er kommet fra bogtrykkeren henholdsvis er god til sabelslugning og vil kaste sig ud i at spille en lækker blues på bas. Begge udsagn lod dog mandag til at komme lidt bag på de to debutanter i Harmoniens Revyperler, men som Emil Hartmann sagde, har han over en uge til at lære kunsten at sluge en sabel.

Til gengæld er Mathias Grove tilbage som kapelmester og vil sørge for at akkompagnere klaveret til revyens sange.

Assisterende revydirektør Tom Bang glæder sig over, at holdet er godt installeret i Rødvig, og oplyser på forespørgsel, at det går »rigtig fornuftigt« med billetsalget.

- Vi ligger på den pæne side af 1000 solgte billetter, og med de seneste lempelser i restriktionerne håber vi at kunne udvide antallet af solgte pladser til 120 pr. gang. Det betyder, at vi er over 50 procent, og det er bestemt min forventning, at vi vil have tæt på udsolgt, når vi slutter 31. juli, siger han.