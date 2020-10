Se bilederne: Så står Stevntilus klar til børnenes leg

Efter mere end et års forsinkelse fik børnene i Store Heddinge fredag eftermiddag en længe ventet gave. Den offentlige legeplads på det grønne område langs Kronhøjvej stod omsider klar, og i dejlig oktobersol og lige op til efterårsferien blev herlighederne taget i brug. Det skete som følge af coronarestriktionerne for et begrænset publikum, der bl.a. omfattede arkitekter og håndværkere foruden en udvalgsformand og en teknisk chef fra Stevns Kommune. Først senere fik børnene lov at indtage legepladsen.

Den tog sig godt ud i solskinnet - også karrusellen, der dog står under vand, indtil undergrunden bliver drænet. Og de to arkiteker fra Tingtegneriet i Frøslev: Vibeke Maj Magnussen og Claus Boye Petersen forklarede beredvilligt om konstruktionen.

- Det har været et ambitiøst projekt, der ligger noget ud over det sædvanlige, sagde Vibeke Maj Magnussen.

Det indebærer bl.a. et fantasifuldt monster, der må betegnes som en hybrid mellem flere fantasivæsener. Stevntilus er nemlig en fiskeundervandsflyver, der sejler ind mellem de farvede bundgarnspæle, der alt efter smag og behag symboliserer sol, skyer, vand og strand. Mellem bundgarnspælene er der spændt fiskenet ud, som børnene kan klatre rundt i - og hvis de skulle falde ned, falder de på et blødt underlag.

- Det har været et langt, sejt træk ramt af mange forhindringer. Men nu står pladsen klar, og min datter har været prøveklud i flere omgange. Jeg håber, at pladsen bliver vedligeholdt godt, og at folk passer på den. For hvis den bliver ødelagt, kommer der ikke en ny, sagde Tim Warner, der personligt har lagt mange timers arbejde for at få legepladsen klar.