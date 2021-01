Pressefoto

Satser på argentinsk tango og forkælelse

Stevns - 10. januar 2021 kl. 09:47 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Får tango også dig til at tænke på en rød rose, en stram kjole og en mand, der bastant og med bestemte ryk fører kvinden?

- Men sådan er den argentinske tango slet ikke, forklarer Kim Matzen, indehaver af Tangoteket i København, som i april kommer til Hotel og Konference Klinten for at undervise i den latinamerikanske dans over et tredages ophold kombineret med gourmet-mad.

Sammen med hoteldirektør Claus Pedersen har Tangoteket skruet et ophold sammen med dans og gourmet, som kommer til at finde sted i påsken fra 2. til 4. april.

- Det er også et nyt tiltag, som jeg forventer mig meget af i det nye år. Det er en luksuspakke for par, hvor alle kan deltage, da kurset er for begyndere, siger Claus Pedersen til DAGBLADET.

Argentinsk tango er improviseret, og der er ingen faste figurer, men det handler om at gå sammen i tæt kontakt med hinanden og med musikken.

- Manden fører og strukturer hele tiden dansen. Kvinden bruger sine sansninger til at opfange føringen og omsætte den til smuk bevægelse. Det kræver 100 procent fokus fra begges side for, at kommunikationen skal lykkes. Der opstår et intenst nærvær og en sanselig danseoplevelse, lyder det fra indehaveren af Tangoteket.

Maksimalt 12 par kan deltage, hvor to undervisere er sat til at føre parrene igennem sammenlagt otte en halv times undervisning.