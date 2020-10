Artiklen: Sansevandring hen over kirkegården

Om en uge er det allehelgensdag, hvor kirkerne sammen med de efterladte mindes dem, som vi mistede i årets løb. Afskeden med de kære vil også i år blive markeret på forskellig vis, og på Assistens Kirkegård i Store Heddinge - der ligger modsat kirken nord for Sigerslevvej - inviterer menighedsrådet til en sansevandring med performancegruppen Wunschmachine. Det foregår lørdag 31. oktober kl. 13.30.

Publikum tages imod ved indgangen til kirkegården. De får udleveret hovedtelefoner og bliver ledt gennem kirkegårdens område af de to kvindelige performere. Den sanselige lyd i hovedtelefonerne blander sig med kirkegårdens fysiske og visuelle omgivelse. I denne parallelle kirkegårdsvirkelighed bevæger gruppen sig langsomt af sted gennem kirkegården, gennem livet på vej til deres egen begravelse.

Oplevelsen er en iscenesat lydvandring blander interviews af børn og ældre samt fagpersoner, der arbejder med og omkring danske begravelsesritualer og lydkompositioner skabt af kirkegårdens rum. Farvel er samtidig en interaktiv vandring, der sanseligt præsenterer publikum for en bearbejdning af og refleksion over afsked.

I hovedtelefonerne vil deltagerne i vandringen kunne interviews med følgende personer: Kirsten Søndergaard, direktør for Landsforeningen for Liv & Død, Henning Christiansen, stenhugger ved Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri, Karin Krüger, kulturhistoriker, medlem af foreningen for dansk kirkegårdskultur, Morten Glastrup, graver ved Karise Kirke, Marie Bille, pensionist, og Jørgen Aabom, pensionist.