Sankt Katharina aflyser koncert

Sankt Katharina Kantori havde netop udsendt en pressemeddelelse om årets julekoncert, der skulle opføres søndag 20. december kl. 15.00. Her ville koret under ledelse af organist Charlotte Muus Mogensen synge et varieret udvalg af julesange fra ind- og udland - alt sammen i behørig respekt for coronareglerne.