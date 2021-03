Sandfodring eller sandflugt: Hvad vil politikerne med stranden?

Et spørgsmål om fremtidig sikring af stranden og sandet bag fiskerihavnen i Rødvig har været på dagsordener i fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen helt tilbage fra 2013 - uden der er truffet en afgørelse. Et flertal på tre i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget var ellers på et møde i februar klar til at sætte endegyldigt punktum i sagen uden at bruge flere kommunale kroner i sagen. Et mindretal, der bestod af formand Flemming Petersen (V) og Line Krogh Lay (R) fik blandt andet flertalsfællen og socialdemokraten Helen Sørensen imod sig på mødet, og de ønskede herefter sagen i Kommunalbestyrelsen, hvor den var på dagsordenen i sidste uge.