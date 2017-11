Samuel Rachlin holder foredrag om Putin

Det forår bragte ikke frihed og demokrati, men invasion, annektering og destabilisering af et helt land. Vesten fik en brat opvågnen og opdagede, at Vladimir Putin var i fuld gang med at oprette en ny verdensorden. Hvis man havde troet, at den kolde krig var forbi, måtte man nu indse, at den kolde krig aldrig sluttede for Putin & Co.