Nu kan babyerne atter få lov at synge med salmerne i kirken.

Artiklen: Salmesang for babyer på coronavenlig vis

Store Heddinge Sogn forsøgte sig i sommer med at genindføre babysalmesangen efter coronapausen, men valgte hurtigt at trække tilbuddet tilbage. Nu forsøger kirkefolket sig igen - denne gang med en række restriktioner i forhold til corona.

Der vil således kun blive plads til syv babyer i alderen to til syv måneder med hver én forælder på holdet, så alle kan sidde med passende afstand. Det er desuden et krav, at babyerne ikke kravler rundt i lokalet.