Stevns Kommune stævnede Ankestyrelsen, hvormed de fik en arbejdsskadesag genoptaget. Den berørte borger føler sig tromlet af kommunen. Foto: Erik Nielsen

Sagsøgte Ankestyrelsen i sag mod egen ansat i den kommunale hjemmepleje

Stevns - 29. juni 2021 kl. 12:21 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Efter at have tabt i to omgange i det danske arbejdsskadesystem valgte Stevns Kommune at stævne Ankestyrelsen på grund af en procedurefejl i sagen. Det har nu ført til, at kommunen har vundet den ni år gamle sag mod en tidligere medarbejder i hjemmeplejen, der kom til skade og fik en diskusprolaps under sit arbejde hos en borger.

På den ene side sidder en rystet tidligere medarbejder, der også er bosat i Stevns Kommune, nu tilbage med varige mén, men uden erstatning. Hun og hendes mand er derfor gået videre med deres side af historien til pressen. De mener, at Stevns Kommune har kortsluttet det danske arbejdsmarkedssystem og har tromlet dem med »kommunens store pengekasse« i ryggen.

- Så lykkedes det alligevel at knække os. Det er kynisme, så det gør helt ondt. Stevns Kommune har uendelige midler til at føre sag mod deres egne medarbejdere. De kortslutter det danske arbejdsmarkedssystem. Så skide værd med, at det er mennesker, det går ud over. Tillykke med det, men er det sådan en kommune, vi vil bo i?, spørger Birger Larsen retorisk.

Han er den tidligere medarbejder Ellen Marie Berner Nielsens mand. De bor ved Hårlev.

På den anden side mener kommunaldirektør Henrik Nielsen, at en kommune er forpligtiget til at gå i brechen for alle skatteydere i kommunen, når man kan se, at der er begået en fejl i behandlingen af sagen. Det bakkes han op i af borgmester Anette Mortensen (V).

- Hvis vi kan se, at en beslutning er truffet på et forkert grundlag, mener jeg, vi har pligt til at påpege det - også selv om det koster penge, siger hun.